Legutóbb itt jelentettük be, hogy a Hortobágyi Nonprofit Kft. viselheti a Magyarország legszebb birtoka címet, idén pedig azok az emberek kerültek méltó helyükre, akiknek köszönhetően társaságunk elnyerte azt. Ezek az emberek a Hortobágy pásztorai, az ő tudásuk idén a szellemi kulturális örökségek listájára került. Az örökös és az aktív pásztorok büszkén viselhetik ezt a címet is, mert ez annak a sok évszázados munkának köszönhető, melyet még ma is végeznek