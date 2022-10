A napokban elkészült a Debrecenhez tartozó Kismacson a Napraforgó utca felújításának egy újabb üteme. A munkálatok szeptember első hetében kezdődtek. Ez már a harmadik szakasz volt – a tervezett négyből – mely révén teljesen felújítják a kismacsi utcát. Ezúttal 125 méteren, a Zápor és a Virágos utcák között zajlottak a munkálatok.

– Debrecen városa elkötelezett a folyamatos fejlődés és fejlesztés mellett. Nagy örömömre szolgál, hogy ismételt egy újabb felújított útszakaszt jelenthetek be itt, Kismacson. Debrecen önkormányzata rendelkezésre álló forrásainak figyelembevételével folyamatosak a városrészek fejlesztései. Most a Napraforgó utca harmadik szakaszának átadásán vagyunk – fogalmazott az elkészült beruházásról szóló sajtótájékoztatón Katona Erzsébet, a körzet önkormányzati képviselője.

Rámutatott, hogy az elmúlt két évre jellemző koronavírus-járvány és a jelenlegi energiaválság okozta nehézségek ellenére a város folyamatosan tudja fejleszteni valamennyi városrészét. A Napraforgó utca négy ütemben tervezett felújításának harmadik szakasza készült most el 125 méteren a Zápor és a Virágos utca között. Erre mintegy 35 millió forintot fordított az önkormányzat a saját költségvetéséből. A munkák eredményeként a kivitelező teljesen cserélte a pályaszerkezetet, valamint új aszfaltburkolat terített az útszakaszra.

Forrás: Molnár Péter

A Napraforgó utcát korábban 430, majd 75 folyóméteren újította fel az önkormányzat 2016-ban és 2019-ben. Erre eddig összesen mintegy 72 millió forintot fordított.

Fejlesztik a Kádár dűlőt is

– A 21-es választókörzet képviselőjeként nagyon örülök annak, hogy ezzel párhuzamosan egy másik fejlesztés is megvalósult a Kádár dűlőn. Ezt az útszakaszt is minden évben újítjuk, most egy 320 méteres rész kapott új aszfaltot teljes szélességében – mondta Katona Erzsébet. Az Ondódra vezető utat ezúttal az Ostoros és a Gönczölszekér utcák között fejlesztette a város saját költségvetéséből mintegy 26 millió forint értékben. Itt a meglévő elöregedett felső útréteg marását követően az útburkolat teljes felületű aszfaltozását végezte el a kivitelező.

Bekecs Sándor