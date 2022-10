Tizenhat lelkész térdelt le az Úr nagysága előtt és vette át oklevelét szombaton a Nagytemplomban. A lelkészszentelő ünnepi istentiszteleten indították őket útjukra elöljáróik, hogy ezentúl lelkipásztorként felelősséggel, áldással végezzék szolgálatukat a gyülekezetükben. Idén Bohus-Kiss Ingrid Csenge, Csorvássy Zsófia Fruzsina, Dicső Melinda, Kiss Eszter, Koi Eszter, Koós Mátyás Csanád, Moldovan Krisztina, Stefania Móré, Csaba Nagy Ilona, Némethné Juhász Bettina, Paczári-Pongor Melinda, Porcsné Papp Zsófia, Szakadáti Károly, Tóth-Gyóllai Dániel, Varga-Kovács Mária, Vekerdi János Gábor kérelmezték lelkipásztorrá szentelésüket, amelyről az azt megelőző egyházkerületi közgyűlésen döntöttek.

„Legyen ez az óra megszentelődésetek órája, nemcsak úgy, hogy mi szentelünk föl titeket, hanem úgy is, hogy szánjátok oda egész valótokat szent és Istennek kedves áldozatul, hogy majd szolgálatotok által mindazokat is megszentelje az Úr, akik közé kibocsátunk most titeket” – olvashatók a Tiszántúli Református Egyházkerület közösségi oldalán Püski Lajos főjegyző újdonsült lelkipásztorokhoz intézett szavai.

HBN