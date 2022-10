Hatalmas sorok kígyóznak napok óta az MVM Bem téri ügyfélszolgálati irodája előtt. Ahogy érkeznek az első gázszámlák, sokan próbálnak magyarázatot kapni a csekken szereplő, többnyire jelentősen megemelkedett összegre, mások meg azért állnak be a sorba, hogy megtudják, eddig miért nem kaptak számlát, és vajon mire számíthatnak, ha végre mégis kihozza a postás. Ottjártunkkor, tíz óra körül egyre csak nő a sor hossza, az emberek azonban türelmesen várnak, beszélgetnek, megosztják egymással a saját történetüket. Szinte mindenki felkészülten, kis paksamétával a kezében érkezik, bízva abban, hogy csak valami félreértésről van szó, kiderül, hogy tévedés történt, és az ügyét végül kedvezően bírálják el.

Másfél órája áll sorban egy idősebb hölgy, és mint mondja, azóta nem sokat jutott előrébb, talán két-három métert. Egy 27 négyzetméteres társasházi lakásban él, szeretett volna időpontot foglalni, de már egész októberre nem volt szabad hely, és hiába próbálta telefonon is napok óta elérni az ügyfélszolgálatot, mindig csak a gépi hangig jutott el. Végül úgy döntött, nem vár tovább, lesz, ami lesz, tesz egy kísérletet, hátha bejut.

– Nézze meg! Tizenkét köbméteres fogyasztásra több mint nyolcezer forintos számlát kaptam – mutatja. – Évek óta havonta szoktam diktálni, és tavaly ilyenkor ugyanezért a mennyiségért alig több mint kétezer forintot kellett fizetnem. És még csak szeptember vége van! Bele se merek gondolni, mi lesz, ha már fűteni is kell. A mögötte várakozó, szintén nyugdíjas asszonyt kérdezni sem kell, csak úgy ömlik belőle a szó.

– Nem vagyok analfabéta, de nem tudom értelmezni a számlán szereplő adatokat – kezdi. – Átalányt fizetek, de a tavalyihoz képest több mint a duplájára emelkedett a gázszámlán szereplő összeg. Huszonhatezer forintot fizettem eddig, most meg 57 ezret kellene. Hiányolom a korrekt tájékoztatást, semmilyen fórumon nem lehet elérni a szolgáltatót, mindenki tanácstalan, pedig lenne jobb dolgunk is mint itt ácsorogni órákat, hogy aztán vagy bejutunk, vagy nem. Azt beszéltük az előbb, hogy ha máshogy nem megy, akkor valaki itt alszik, és fogja a helyet a többieknek. Közben eleredt az eső is, a szerencsésebbek ekkor már a Simonyi-kapu fedett részén várakoztak, mások elővették a magukkal hozott esernyőt, a többiek pedig reménykedtek, hogy ez csak egy futó zápor. – Kivárom a sorom, addig nem megyek haza, amíg nem tudom elintézni, amiért jöttem – válaszolta kérdésünkre egy középkorú hölgy. – Nem akartam hinni a szememnek, amikor megláttam az összeget! Átalányt fizetek évek óta, és most 280 köbméteres fogyasztásra 120 ezer forintról kaptam számlát. Nagy a ház, nincs szigetelve, egyedül élek benne, szeretném eladni, de egyik pillanatról a másikra ez nem megy. Azért jöttem, hogy csökkentsék le a havi fogyasztás mennyiségét, mert ennyit egy fizetésből nem tudok kigazdálkodni. Csak egy szobát fogok gázzal fűteni, a többit olajradiátorokkal és fával, ha egyáltalán még tudok venni valahol.

Vihetik a gázórát!

Egy idősebb házaspár előrelátóbb volt, már májusban megvásárolták a fűtéshez szükséges fát, a kandalló kellemes meleget ad majd a nappaliban és a szobákban is, így a gázzal tudnak spórolni. A legutóbbi számla kézhezvételekor nem lejtettek örömtáncot: 144 köbméterért 104 ezer forintot kért a szolgáltató.

– Ennyit akkor sem tudnánk fizetni, ha akarnák – mondta indulatosan a férj. – Ahhoz a nyugdíjunkat még vagy kétszer, háromszor jó alaposan meg kellene emelni. Alig 50 négyzetméteres kertes házban élünk, és idén ősszel fűtésre még nem is használtunk gázt. Először a Híd utcán voltunk, de ott nem tudtak segíteni, abban bízunk, itt valami megoldást csak találnak a problémánkra. Ha nem, akkor már vihetik is a gázórát. Egy óra alatt egy-két métert haladt előre a sor, ennek ellenére a többség nem adta fel a reményt, nem úgy egy szintén nyugdíjas férfi, aki elunta a várakozást. – Fél nyolckor jöttem, de még mindig sokan vannak előttem, nincs rá esély, hogy bejussak – magyarázta. – Nem baj, ráérek, holnap reggel hatkor már itt leszek. Azt mondták, akkor kilencre talán sorra kerülök. Muszáj valahogy beszélnem velük, mert míg a múlt hónapban 13 ezer forintról jött számla, most ugyanazért a fogyasztásért már 66 ezer forintról. Százezer a nyugdíjam. Miből fizessem ki? Teljes káosz van, senki nem tud semmit. Valaki jó lenne, ha elmagyarázná, mi történik itt. Állítólag nyilatkozni kell arról, hogy a gázt nemcsak vízmelegítésre, hanem fűtésre is használja az ember, és akkor másképpen számolják köbméterét. Na, de nem mindegy, hogy fűtök vele, mosogatok, vagy zuhanyzásra használom? És hogy valóban elég nagy a fejetlenség, azt talán jól érzékelteti annak a hölgynek az esete, aki az elmúlt nyolc hónapban nem is tartózkodott Magyarországon, most mégis egy jelentősen megemelt összegű számlát hozott magával. Korábban 17 ezret fizetett, de legutóbb már 34 ezer forint szerepelt az értesítésen.

Van, akinek sikerült

De hogy ne csak a panaszokról számoljunk be, az ügyfélszolgálati irodából kilépő fiatalember elmesélte, hogy negyed nyolckor állt be a sorba, előtte akkor már 33-an voltak, de a kitartás végül mégis meghozta a gyümölcsét. – Eddig átalányt fizettem, most átálltam a havi diktálásra, mert nem szeretném, ha váratlan meglepetés érne, ha érkezik a számla – ecsetelte.

– Nagyon segítőkészek az ügyfélszolgálaton dolgozók, sajnálom őket, mert pokoli teher ez most nekik, mindenki rajtuk tölti ki a dühét, pedig nem tehetnek semmiről. Egy házaspár szintén örömmel számolt be róla, hogy megérte a délelőttöt ügyintézésre szánni. Kiderült, a szerződésükben az szerepelt, hogy kizárólag fűtésre használják a gázt, ezt most átállíttatták úgynevezett vegyes használatra, így az 57 köbméterre számolt 31 ezer forintos számlát törölték, és kaptak helyette egy 15 ezerről szóló csekket. Búcsúzóul egy derecskei hölgy még elmeséli, hogy több generáció él együtt a 110 négyzetméteres családi házukban. Nem tudja megtenni, hogy egyik vagy másik szobában kikapcsolja a fűtést, az ötéves unoka miatt télen a 20 fok is kevés. Nagy a család, főzni is rendszeresen kell, és mivel az éjszakák már hűvösek, a szokásosnál korábban fel is fűtötte a radiátorokat. Szívesen szigeteltetné a házat, de nincs rá pénze. Megjegyzi még, hogy szerinte a kialakult helyzet nagyon rossz hatással lesz nemcsak az emberek pénztárcájára, hanem a környezetre, a levegő minőségére is, hiszen a drága gázt és fát sokan nem tudják megfizetni. Fűteni viszont valahogy kell, ezért mindenféle hulladékot, rongyokat, műanyagot, autógumit dobálnak a kazánba, ami aztán okádja a levegőbe az emberi szervezetre káros anyagokat. Lassan délre jár, itt-ott előkerül egy szendvics, egy kis pogácsa, ők kitartanak a végsőkig, zárásig még van két óra, azt mondják, bármi megtörténhet…

CH