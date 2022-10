Szabó Gyula tizenöt évvel ezelőtt vásárolta interneten keresztül a kis citromfáját. Húsz centi volt a fácska, mindösszesen néhány levél jelezte: életben van. Elültette, s a sok utánajárás és szakkönyvek átolvasása után kiderült, az első években nagyon kell rá vigyázni. Be kell takargatni a fa tövét egy halom lehullott lombbal, mert még sekély ilyenkor a gyökere, s kifagyást így tudjuk megakadályozni. – Nagyon lassan növekedett a kis „internetes” citromfám, évente nagyjából 10 centimétert. Évekig egy apró gyümölcskezdemény sem volt látható az ágakon, de adtam neki egy utolsó esélyt: egy évet, ha nem látok rajta rügyet, akkor kivágom. Közel tíz év elteltével elértünk oda, hogy meghaladja a két métert is a fa magassága – mondta el portálunknak Szabó Gyula, az Epreskerti Általános Iskola címzetes igazgatója.

Ám a fa nem hagyta magát, a rá következő év tavaszán néhány fehérszínű illatos virág jelent meg az ágakon. – Nem sokkal később néhány milliméteres gömböcskék nőttek a fán, majd azon év őszén 4-5 darab már citromhoz hasonlító sárgás gyümölcs lógott a zöld levelek között. Most már közel tíz kiló citrom fog lejönni a fáról – mondta büszkén. Hozzátette, a citromfa a többi növényhez hasonlóan elhullatja a lombját, majd a metszést követően májusban kipattannak a rügyek, s elkezdődik a virágzás.

Forrás: Czinege Melinda

Nyáron strandolni szeret

A nagy hőségben gyakran kell öntözi a citromfát, ezt meghálálja a termések számában és nagyságában is. Mint megtudtuk, nyáron hetente egyszer vagy kétszer kis mélyedést ás Gyula bácsi a fa tövéhez, majd azt felengedi vízzel. – A citromfát, ha jól meglocsoljuk, úgy érzi, mintha strandon lenne, az éghajlat változások okán, hogy egyre magasabbra kúszik fel a hőmérő higanyszála, a mediterrán növények is egyre jobban érzik magukat a szabadföldben – mutatott a citromfájára. Elmondta, a kertjében ezen kívül még a sárga színű málna és a datolyaszilva is megterem.

S hogy milyen a debreceni citrom? A gyümölcsök nagysága megegyezik egy tyúktojáséval, a tapintásra selymesebb, nem olyan érdes, mint a boltban kapható citromok. Az illata és a savassága is enyhébb, a húsa és a leve viszont erős sárga színű. – A héja nagyon jó ízesítőként szolgál a kalácsokba és süteményekbe, a gyümölcs húsa és leve pedig a hidegebb napokon a teának ad egy selymes ízt. A feleségemmel kipróbáltuk alma és körte kompótokban, amiknek szintén ad egy fanyarabb ízt – tanácsolta a felhasználhatóságáról Gyula bácsi. Majd büszkén hozzátette, ez a citromfa vegyszert soha életében nem látott. Nem szeretik a madarak, a kártevők és a levéltetvek is elkerülik, s eltűri a fagyos éjszakákat is. Mindamellett ha leszedjük a fáról, egy- másfél hónapig tudjuk eltárolni a szabad levegőn gyümölcsöt.