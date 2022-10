„Bizony, az Úr ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse jutalom.” Ezzel az igeverssel invitáltak a hétfői istentiszteletre a Debrecen-Tégláskerti Református Missziói Egyházközség Templomába. Az ünnepi alkalmon az istenházától néhány méterre épülő Tégláskerti Református Óvoda-Bölcsődéért adtak hálát.

A többcélú intézmény januártól fogad, két-két csoportban, ötven óvodást és tizenhat mini bölcsődést. A létszám már teljes – tudtuk meg Vas Sándor lelkésztől.

A még nem teljesen befejezett intézet költsége 740 millió forintban realizálódhat, ez – az infláció és az építőipari áremelkedés okán – duplája az eredetileg tervezettnek. Az összeget a kormány és a református egyház biztosította. A lelkész beszámolt a másik örömhírről is: sikerrel pályáztak az Európai Unió 821 millió forintos támogatására, melyből négycsoportos bölcsődét építenek a most megáldott ingatlan udvarán.

Forrás: Kiss Annamarie

Egyszerűen szeretni kell

A szentmisén Fekete Károly püspök így fogalmazott: jó lenne, ha olyan közösséggé formálnának bennünket ezek a feladatok, ahol az áldásra nyitott gyermekek, az áldást közvetítő felnőttekkel együtt, az áldást osztó Istenre számíthatnak. Nemcsak az óvodás, bölcsődés időszakban, hanem egész életükben. Elhangzott: a gyermek meg nem érdemelt jutalom, felelősség, reménység. A mi feladatunk felkészíteni őket arra, hogy az élet viharaiban és a saját hitharcaikban is megállják a helyüket. Az ember a nagy igyekezetben túlképzésben részesíti azokat, akiket egyszerűen szeretni kellene és elfogadni, biztonságban megtartani, összerendezetté tenni. Az előttünk álló évek fontos, mindennapos feladata lesz, hogy ne legyünk végrehajtói annak a kiszorítósdinak, ami Isten helyett akarna egy csomó más egyebet adni a gyermekeinknek. Ez mindent ad, csak azt nem mondja el, hogy van egy olyan erőforrás, ami még az energiaválságban is működik, ami a mélységekben is megtartó erő. Mi azzal becsüljük meg a jutalomgyermekeket, hogy a nekik megfelelő módon neveljük őket, és a mindennapos gondoskodás mellett Jézus Krisztust helyezzük a napjaink középpontjába.