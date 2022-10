– A napokban egy fiatal fekete gólya csatlakozott a Hortobágy környékén maradt fehér gólyák csapatához. Velük tart a legelőkön, együtt szedik a tücsköket, bogarakat, csigákat, de még hozzánk is „beugranak” etetésidőben – adta hírül Facebook-oldalán a Hortobágyi Madárpark – Madárkórház Alapítvány.

A szakemberek egyelőre figyelemmel kísérik tevékenységét. Normális esetben már ennek a példánynak is Afrikában kellene lennie, és az is furcsa, hogy a fekete gólyának a Hortobágy nem a megszokott élőhelye. Bár ami az utóbbi éveket illeti, már „bármi előfordulhat” – hangsúlyozza bejegyzésében a Madárkórház. Az utóbbi időben egyébként többben is beszámoltak arról, hogy fekete gólyák költenek a környéken, így nem kizárt, hogy a szóban forgó egyed „helyi lakos”.

Mint írják, az már megszokott jelenség, hogy a Madárkórházba látogató, de szabad fehér gólyákhoz olykor csatlakozik egy-egy példány, a fekete gólya azonban kuriózumnak számít.

Az egzotikus vendég egyékbént láthatóan jól érzi magát, eszik-iszik, remek egészségnek örvend – tették hozzá.