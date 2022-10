Hortobágyon zárult a Leukémiás Gyermekekért Alapítvány Fuss! Fotózz! Mosolyogj! című idei rendezvénysorozata, közölte a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat hivatalos honlapja. Az október 22-i esemény fővédnöke ebben az évben is Pajna Zoltán, a megyei önkormányzat elnöke volt, aki köszöntőjében méltatta az alapítvány munkáját és háláját fejezte ki, hogy mindig vannak olyan emberek, akik egy jó ügy, egy nemes cél érdekében összefogva, önzetlenül dolgoznak.

Forrás: hbmo.hu

A misszió egy közösségi élménykocogásból nőtte ki magát egy országos, több helyszínes jótékonysági élményfutássá. A nevezési díjjal az alapítványt támogatták a résztvevők, akik ezúttal egyéniben vagy csapatban, kutyával, babakocsival vagy akár kerekesszékkel is megtehették a kijelölt távot. Mosolypontokat is kihelyeztek a szervezők, ahol a futók vidám fotót is készíthettek, mellyel a most kezelés alatt álló kis betegeknek tudnak bátorságot és reményt küldeni. A futáson virtuális részvételre is van lehetőség, december 31-ig.