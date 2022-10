Az elmúlt évek egyik legnagyobb útfelújítási programja, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében mintegy 160 kilométernyi mellékút újul meg az országban 89 szakaszon, több mint 31 milliárd 600 millió forint értékben a Magyar Közút Nonprofit Zrt. beruházásában. Az európai uniós vissza nem térítendő támogatásból finanszírozott projektek során eddig 21 útszakaszon mintegy 31 és fél kilométernyi út újult meg, további 16 szakaszon jelenleg is zajlanak a munkálatok.

Hajdú-Bihar megyében 2018 óta több mint 22 kilométernyi mellékutat újítottak fel a TOP keretéből mintegy 2 milliárd 700 millió forint felhasználásával. A beruházások eredményeként biztonságosan közlekedhetünk az M35 és Hajdúnánás közötti út M35 felőli, valamint az M35 – Hajdúnánás közötti út Hajdúnánás felőli szakaszán (3323-as út); Szerep és Sárrétudvari között (4211-es út), a 4213-as út Nagyrábé belterületén haladó részén, valamint a Nyíradony – Nyíracsád-Asszonyrész – Nyíracsád településközpont vonalon (9404-es út).

A Magyar Közút a Hajdú Online megkeresésére tájékoztatott: a TOP keretében jelenleg nincs kivitelezés alatt újabb útszakasz, legközelebb 2023 első felében indulhat várhatóan a Debrecen-Hosszúpályi út 7700 méter hosszú szakaszának a fejlesztése.

A TOP projektekben közös, hogy a felújítások részeként a szakemberek gondoskodnak a meglévő burkolat profilmarásáról, a szükséges burkolatmegerősítésekről, a teljes felületen új aszfalt kötő- és kopórétegek beépítéséről és a felújítási szakaszokon új stabilizált padka építéséről is. De nemcsak az út, hanem annak környezete, az árkok, átereszek is megújulnak, illetve a forgalomtechnikai elemeket is kicserélik vagy felújítják a kivitelezők, vagyis cserélik a KRESZ-táblákat, új tartós burkolati jeleket festenek fel – részletezi a Magyar Közút közleménye.

A program keretében az elmúlt években összesen 241 út 592 kilométernyi szakasza újulhatott meg, összesen 65 milliárd forint értékben. A jelenlegi úgynevezett maradványkeretből megvalósuló országosan 160 kilométernyi fejlesztés jelentős része már idén elindult, illetve elindul, de lesznek a jövő évre áthúzódó munkák is. A fejlesztéseknek köszönhetően nő a forgalombiztonság, nagymértékben emelkedik az útszolgáltatás színvonala az érintett utakon. Egy-egy hasonló fejlesztéssel pedig nemcsak az adott útszakaszon közlekedők nyernek, ugyanis a felújításokkal felszabaduló üzemeltetési forrásokat így más szakaszokon tudják a Közút szakemberei hasznosítani, hogy ott is megfelelő utazási körülményeket biztosíthassanak az autósok számára.

BS