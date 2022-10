Derékba tört karrierek Mensáros László 1956 októberének végén bekapcsolódott a Debreceni Forradalmi Bizottmány munkájába, ezért őt két év börtönre ítélték. Csak évek múlva térhetett vissza a színészi foglalkozásához, mint Bényi Árpád festőművész, aki csak a ’60-as évek második felében tudott kiállítást nyitni Debrecenben. Amikor azonban kiderült, hogy kiről is van szó, akkor két nap után be is zárták tárlatát, ekképp jelezve azt, hogy ő még mindig a feketelistán lévő személyek közé tartozik, akikkel szemben fokozott politikai óvatosság szükségeltetik. Mintegy száz embert ítéltek különböző mértékű börtönbüntetésekre a debreceni forradalmi eseményekben való részvételért. Emellett körülbelül 60 főről tudni, hogy internálták, mindenfajta bírói ítélet nélkül fogták le és tartották fogva őket.