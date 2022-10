Káposzta is kerül a bélbe

A rendezvény amellett, hogy kitűnő teret ad a szórakozásra, a helyi közösségek találkozására, lehetőséggel szolgál új receptek kipróbálására is. Legalábbis a polgármesteri hivatal csapata ebben a szellemben (is) állt az üstök és tepsik mellé.

– A hajdúhadházi káposztás napokon vettünk részt, ahol többek között káposztás lepcsánkát, valamint téglási kolostorost sütöttünk, mely utóbbi káposzta, bulgur és tarja tárcsán készítve. Ezt továbbgondolva kísérletezünk most egy káposztás kolbásszal – ismertette érdeklődésünkre Szilágyi József László. Az elképzelés alapja egy 1820-as évekbeli tolna megyéből származó recept: a töltelék egyharmada párolt káposzta, kétharmada sertéshús, fűszerezése pedig a hagyományos kolbászé. – A recept szerint le is füstölik utólag a kolbászt és utána készítik el. Mi füstölt szalonnazsíron pároltuk a káposztát. Az eredmény a hagyományos ízvilágtól ugyan eltérő, azonban nagyon finom – értékelte a végeredményt, melyről stábunknak is lehetősége volt megbizonyosodni.

Az élőzene, az ugrálóvár már eleve megalapozta a vidám hangulatot, de mindezt fokozta az is, hogy olyan közösségek fogtak össze, melyeknek tagjai baráti alapon vagy valamilyen szerveződés keretein belül régóta ismerik egymást. A sátrakat körbejárva találkozhattunk baráti társaságokkal, a helyi polgárőregyesülettel, valamint a Téglás Város Vadásztársaság többgenerációs tagjaival is. Utóbbi csapat oszlopos tagja, Nagy Ferenc, aki az általuk készített szarvaskolbász rejtelmeibe avatott be bennünket.

Forrás: Czinege Melinda

– Sertéshússal vegyesen készítjük. Még az este folyamán a húsokat ledaráltuk, majd hagyományos módon fűszereztük és többször is összekevertük. Házi paprika, só és bors, fokhagyma került bele, de szoktak még hozzáadni ízlés szerint köményt vagy porcukrot is – ismertette. Az 1920-as évek óta működő társaságról elmondta: területén a kisvadak a jellemzőek, mint a fácán, a nyúl, a vadkacsa vagy a vadliba. Nagyobb vad az őz és a vaddisznó és csak nagyon ritkán tévednek át szarvasok.

BS