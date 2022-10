Egy kis vásári hangulatért azonban így sem feltétlenül kell másik városba utazniuk a debrecenieknek, a jól ismert régiségvásár ugyanis még öt alkalommal várja idén az érdeklődőket. Most vasárnap is lesz, ezenkívül október 23-án, november 13-án és 27-én, valamint december 11-én is kilátogathatnak majd az antikvitások kedvelői a Nagyerdei Stadion északi rendezvényterére.

Aki kedvet kapna egy kis őszi-téli bóklászáshoz, a vásár honlapján találhat még hasznos információkat.