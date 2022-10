– A nagyjainkról való megemlékezés kiapadhatatlan forrás, amelyből erőt meríthetünk feladataink végrehajtásához, a nehézségekkel való szembenézéshez. Minden időben kiemelkednek olyan egyéniségek, akik megértik az idők szavát, és készek cselekedni a hazájuk érdekében, akik nemcsak saját gyarapodásukat tartják szem előtt, hanem beállnak a nagy léptékű össznemzeti ügyek szolgálatába is. Klebelsberg Kunó életművének értelmezése bármikor történjék is, aligha lehet megosztó, hiszen az általa képviselt értékek mellett a tettei is egyedülállóak – fogalmazott.

Kiemelte továbbá, hogy az egykori miniszter nemzetpolitikája, a nemzeti identitásról és kultúráról, valamint a nemzeti megmaradás összefüggéseiről vallott nézetei ma is elemi erejűek, s ezek a gyakorlatba átültető cselekedetei máig hatóak.

Panyiczki-Berényi Viktória