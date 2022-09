Október 3. és 9. között Svájc kultúráját mutatják be Debrecenben az ALL-IN Debrecen programsorozat részeként – számolt be Papp László polgármester a Simonffy utcai polgármesteri tárgyalóban tartott szerdai sajtótájékoztatón.

Mint kiemelte, nagyon örül annak, hogy Jean-Francois Paroz svájci nagykövet érdeklődésének egyik középpontjában Magyarországon Debrecen áll, hiszen a város büszke azokra a történelmi kapcsolatokra, amelyek Svájchoz, egészen konkrétan Genfhez kötik. – Nemcsak a történelmi múlt, hanem a jelen is nagyon szorosan összeköt bennünket: több svájci cég választotta a cívisvárost otthonaként. Debrecen az országban egyre erőteljesebb gazdaságicentrum-szerepet tölt be, s hiszem azt, hogy nagyon sok tartalék van még ebben a kapcsolatrendszerben – mutatott rá. Úgy véli, hogy a Svájci Napok igen tartalmas lesz: betekintést nyerhetünk Svájc kulturális, gazdasági, politikai világába, valamint demokráciafelfogásába – amelyből minden bizonnyal sokat tanulhatunk majd.

Legfőbb célkitűzések

– Ez az első ilyen jellegű rendezvény, amikor Budapest keretein kívül megjelenünk egy vidéki nagyvárosban, és büszke vagyok, hogy Debrecen lett az első város, ami vendégül látja a Svájci Napokat – hangsúlyozta Jean-Francois Paroz svájci nagykövet. Leszögezte azt is, hogy nagykövetségüknek többféle jellegű célkitűzése van: politikai, gazdasági, társadalmi, amelyek mellett a fontosabb kulturális területen is vannak céljaik.

– A politikai célokról néhány szót ejtve: Svájc nem tagja az Európai Uniónak, azonban sokszor tapasztalunk bizonyos fajta nyomást Brüsszel irányából arra vonatkozóan, hogy hozzunk meg egyes döntéseket, illetve demonstráljuk az Európa melletti elkötelezettségünket. A Svájci Napok is olyan alkalom lesz, amelyen Svájc be tudja mutatni majd, hogy mik azok a hozzájárulások, amelyeket Európához ők is hozzátesznek – hangsúlyozta.

Forrás: Kiss Annamarie

Papp László kifejtette azt is, hogy Svájc tagja a schengeni övezetnek (az európai állampolgárok vízum nélkül utazhatnak a schengeni övezeten belül), és teljes mértékben integrálódott az európai piacba is. Ugyanakkor továbbra is vannak bizonyos olyan típusú nyomások (aggodalmak Brüsszel részéről), hogy a legújabb joganyagokat nem feltétlenül veszi át Svájc minden esetben.

Bilaterális kapcsolatokat

Jean-Francois Paroz a sajtótájékoztatón kifejtette: mind gazdasági, mind társadalmi szinten nagyon szorosak az Európai Unióval való kapcsolataik, és ezen belül: Debrecennel való kapcsolatai is nagyon erősek és szilárdnak Svájcnak. Erre koncentrálva az előbbieket szeretnék egy kicsit megmutatni a Svájci Napok keretében a jövő héten.

– Be fogjuk tudni mutatni egyfelől a svájci gazdasági jelenlétet a városban, amely igen fontos számunkra. Ugyanakkor szemléltetjük azokat a bilaterális kapcsolatokat is, amelyek mindig kölcsönösen támogatók voltak a két ország viszonylatában – fogalmazott. Kiemelte azt is, hogy politikai és gazdasági területeken igen erősek a kapcsolatok, azonban nem akarnak a Svájci Napok keretein belül csak ezekre összpontosítani, hanem az volt a céljuk, egy kicsit elhozzák és bemutatják a helyiek számára a svájci kultúrát is.

Többek között lesznek filmvetítések, amelyeken svájci filmeket láthatnak majd az érdeklődők. Kincskereső sétákat is szerveznek, amelyeken a svájci vonatkozású helyeket fedezhetjük fel együtt Debrecen városában. Mindemellett ellátogatnak néhány debreceni középiskolába is, ahol a diákok számára lehetőség adódik arra, hogy jobban megismerjék Svájcot. A helyi ízeket is megkóstolhatjuk Debrecenben: az olvasztott sajtok és krémes pralinék mellett a svájci borokat is megízlelhetjük. Négy alpesi kürtös látogat el a cívisvárosba, hogy megismertessék országuk muzsikáját, és egy zászlódobáló művész is velük tart, hogy szórakoztassa a nagyközönséget.

