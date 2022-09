Túl vagyunk az eddigi legnagyobb volumenű hazai beruházás bejelentésén, amelyen egy tervezett műtét miatt nem tudott részt venni. Korábbi sajtóértesülésekből körvonalazódni látszott, hogy nem volt sima az út a mostani CATL-megállapodásig, vázolná mindezt néhány mondatban?

Nem volt túl felemelő érzés Magyarország gazdaságtörténetének legnagyobb bejelentését egy kórházi ágyon megélni, de egy halasztást nem tűrő műtéten estem át: a bal lábszáramból távolítottak el egy cisztát. Az első vizsgálatokhoz képest két hónappal később kaptam időpontot, ezért voltam kénytelen távol maradni. Egy ilyen nagyságrendű, kiemelkedő munkahelyteremtő beruházásért, mint a CATL, rendkívül nagy verseny van a világban, így Európában is. A tárgyalások több évvel ezelőtt kezdődtek, majd némiképpen lassultak, aminek az volt az oka, hogy a kínai fél első lépésben Németországban épített fel egy akkumulátorgyárat. Mi ezt követően tudtunk visszatérni újra az egyeztetéshez. Több európai és hazai város is versengett a beruházásért, amelyből Debrecen került ki győztesként. Igor Matovič szlovák pénzügyminiszter hangot is adott a csalódottságának, miután kiderült, hogy Debrecenben valósul meg a CATL 7,34 milliárd eurós projektje. (a pénzügyminiszter ekkor úgy fogalmazott: a magyarok mennek, mint a rakéta, mi meg úgy nézünk ki mellettük, mint a szegény rokonok – a szerk.) Ebből a folyamatból kiolvasható, hogy mások is értik, mekkora stratégiai jelentősége van annak, ha az energiatárolás területén megfelelő termelőkapacitásokkal bír egy-egy ország. Úgy vélem, kétségkívül ez lesz a jövő kulcságazata. A CATL első lépésben az európai autóipar számára kíván terméket előállítani, de nyilvánvaló, hogy a jövőben a háztartások szempontjából is óriási jelentősége lesz az energiatárolásnak, ami minden bizonnyal beépül majd az akkumulátorgyárak üzletpolitikájába. Kulcskérdés tehát, hogy Magyarországon, és azon belül Debrecenben meglegyenek annak az iparágnak a pillérei, amelyek a következő száz évben megkerülhetetlenek lesznek. Örömmel tölt el tehát, hogy Debrecen európai viszonylatban is meghatározó pozíciót szerzett ebben a stratégiai ágazatban.

Valószínűleg sok más település polgármestere cserélne Önnel amiatt, hogy ismét Debrecen került helyzetbe ezzel a beruházással, mégsem mehetünk el szó nélkül amellett, hogy ezzel egyes hangadók céltáblájává is vált. Valóban az a terve, hogy sivatagot és „hulladéklerakót” csináljon Debrecenből?

Ez ostobaság! Semmiképpen nem csinálunk sem sivatagot, sem hulladéklerakót Debrecenből. A jövő meghatározó iparágai, mint az elektromobilitás és az energiatárolás a város gazdasági erejét növelik. Debrecen valóban irigyelt település abból a szempontból, hogy kiemelkedő a város tőkevonzó képessége. Amikor egyesek már a vészharangot kongatják a magas energiaköltségek miatt, és Európa-szerte gazdasági recesszióról beszélnek, úgy gondolom, azokat a befektetéseket, amelyek ezres nagyságrendben teremtenek új munkahelyeket Debrecenben, érdemes megbecsülni. Természetesen, amit az ellenzék egy része képvisel ebben az ügyben, az szembemegy ezzel az úttal, miközben valótlanságokat állítanak. Korábban már jeleztem, hogy hamarosan megteremtjük azokat a fórumokat, ahol mind a képviselőket, mind a lakosságot megfelelően tájékoztatjuk a beruházás részleteiről. Hozzáteszem, a helyi képviselők már részt vettek egy ilyen egyeztetésen, ahol a vízbázist és egyéb környezetvédelmi kérdéseket illetően megnyugtató válaszokat kaphattak a szakemberektől. Furcsa párhuzam, hogy a környezetvédelmi hatóság vezetőjével folytatott konzultációra egyedül a DK képviselői nem jöttek el, tehát Varga Zoltán és csapata úgy nyilatkozik e kérdésekben, hogy arra sem volt hajlandó, hogy eljöjjön egy olyan egyeztetésre, ahol hiteles, szakmailag alátámasztott információkat kaphattak volna. Nem kérdés továbbá, hogy minden egyes Debrecenben megvalósuló beruházásnak meg kell felelnie nemcsak a hazai, hanem az Európai Unió Bizottsága által meghatározott környezetvédelmi szabályrendszernek, amelyek garanciával szolgálnak. A beruházó részéről sincs olyan szándék, amely ezzel ellentétes lenne.

A déli ipari parkban nem mellékesen rendkívül előrehaladott tárgyalásokat folytatunk arra vonatkozóan, hogy a termeléshez felhasználni kívánt vizet ne tiszta vízként vegyék igénybe, hanem a városban egyébként is képződő, tisztított szennyvíz formájában. A rétegvizek és a felszíni vizek tehát az ipari tevékenységek alkalmával is kímélve lesznek. Ennek részleteit a tárgyalássorozat lezárását követően ismertetni fogjuk.

Forrás: Napló-archív

Tény, hogy Debrecen példátlan fejlődésen megy keresztül, ezzel számos megoldásra váró feladat is a felszínre került, mint a közlekedés és a lakhatás kérdésköre. Ezen a téren fel tudja venni a tempót a város fejlődése?

2015-től kezdődően indítottuk el ezt a gazdaságfejlesztési folyamatot, amelyet mindig is egy jövőbe tekintő stratégiai gondolkodás jellemzett. Már az Új Főnix Terv is hat pilléren álló, a város életének minden területére kiható fejlesztési stratégiát tartalmazott, amelynek a megvalósításával gyakorlatilag elkészültünk. Ezt a koncepciót viszi tovább a Debrecen 2030 program. A város minden részén jelentős közlekedésfejlesztések zajlottak az elmúlt időszakban, csomópontokat építettünk át, létrejött a belvárosi körgyűrűrendszer, hamarosan pedig a keleti elkerülő előkészítése is kezdetét veszi. Ezen a téren jelentős eredményeket értünk el és tervezünk a jövőben is. Nagyon fontos kérdés a lakhatás. Az elmúlt időszakban számos olyan szabályozásiterv-módosítás és döntés született, amely megalapozza azt, hogy a magántőke komoly lakóingatlan-fejlesztéseket indítson a városban. Jelen pillanatban is több száz új lakás épül Debrecenben, de az önkormányzat is előrelépést tesz ebben a témakörben, hiszen a Tócóvölgy II. projekt 2023-ban elindulhat. Ezzel több ütemben, jelentős bérlakásprogrammal összekötött lakóingatlan-fejlesztést tervezünk elindítani a Tócóvölgyben, amelyhez számos magánberuházás csatlakozik. Kiemelt célunk, hogy a fiatal debreceni munkavállalók bérlakáshoz jutását előmozdítsuk. Nagyon sokat jelent egyébként, hogy a kormány két évvel kitolta a kedvezményes áfa lehetőségét a lakásépítéseknél, így minden lehetőségünk megvan arra, hogy jól előkészítsük ezeket a lakásfejlesztéseket. A beérkező impulzusok, megkeresések, a városba irányuló tőkemozgás azt támasztják alá, hogy a CATL bejelentés után értette meg és döntötte el a piac, hogy Magyarország egyik kiemelt fejlesztési pontja a jövőben Debrecen lesz.

A BMW-beruházást áthatotta a koronavírus-járvány és annak következményei. A mostani háborús konfliktus, az energiaválság mennyire árnyékolja be a debreceni nagyberuházásokat? Mérsékelt lelkesedés kísér egy-egy megállapodást?

Egyáltalán nem, sőt! Kifejezetten felértékeli. Azt ne felejtsük el, hogy annak az országnak a határa, amelynek a területén jelenleg is háború dúl, mindösszesen 120-150 kilométerre van Debrecentől, ezért a befektetők azon döntése, miszerint a városban valósítják meg nagyberuházásaikat, még inkább felértékelik ezeket a projekteket. Kijelenthető, hogy Debrecen a világ gazdasági nagyhatalmainak találkozópontjává vált. Nagyon jelentős amerikai, német, kínai és koreai gazdasági érdekeltség van jelen Debrecenben, ami elképesztő mértékben értékeli fel a várost a közép-európai régióban. Mindemellett a város gazdasága továbbra sem egysíkú, mindig is jellemző volt ránk, hogy több lábon álltunk, ami mostanra megmutatkozik a különböző nagy gazdasági erőpontokhoz való kötődéseinken keresztül is.

Ha már szóba került az energiakrízis, Debrecen eddig is büszke volt arra, hogy hosszútávú városfejlesztési koncepcióval rendelkezett (D2030, D2050), de gyaníthatóan szükség lesz ezek finomhangolására a jövőben.

Mindenképpen szükség lesz korrekcióra, de a tempót fenn kell tartani, hiszen a város gazdasági növekedése, gazdasági fejlődése ezt mindenképpen megköveteli. Az energiakrízis leküzdésében óriási fegyvertény, hogy Debrecen gazdasága ma nagyságrendekkel jobb pozícióban van, mint nyolc évvel ezelőtt. Rövidesen tájékoztatást adok arról, hogy a város működtetése, üzemeltetése tekintetében miként állunk az energiakrízis kihívásai elé. Az ezzel kapcsolatos folyamatokat úgy tudjuk a mederben tartani, ha olyan megoldásokat alkalmazunk, amelyek érdemben nem befolyásolják hátrányosan az itt élők életét. Az elmúlt években elképesztő gazdasági sikereket értünk el, s ha ez nem így történt volna, most kongathatnám a vészharangokat, de egyelőre erre nincs szükség.

A beruházásokon túl, a debreceniek mire számíthatnak télen, készül terv a városi vagy a városhoz köthető intézményrendszer kiadásainak csökkentésére?

Természetesen dolgozunk egy intézkedési protokollon, amely a kialakult helyzetre reagál. De szeretném leszögezni, hogy ezek az intézkedések az észszerűség keretei között maradnak.

Egy példát említve, jelenleg két nagy jégcsarnokot üzemeltet a város. Nagy valószínűséggel a következő időszakban mind a kettőre nem lesz kapacitás, ezért ezen a területen mindenképpen takarékoskodnunk kell.

Fontos leszögeznem, hogy nagyon jelentős energiaköltségekkel kell számolnunk a következő egy esztendőben, de igyekszünk olyan megoldásokat hozni, amelyekkel együtt lehet élni Debrecenben.

Matey István