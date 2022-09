Ünnepi istentiszteletet tartottak az elmúlt vasárnap délutánján a hajdúszoboszlói reformátusok Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke, továbbá Őz Lajos, a Hajdúvidéki Református Egyházmegye esperesének szolgálatával.

- A lelkipásztor is a személyiségével dolgozik a leginkább, és nagyon fontos, hogy nemcsak a szószéken kell megnyilatkozni, bölcseket, szépeket mondani, hanem a hétköznapi életben, az utcán, a hivatalban, az egyszerű találkozásokkor is. Olyan kisugárzásúnak kell lenni, akivel érdemes szóba állni, és nem kell mindenben egyetérteni vele, mert emberek vagyunk, és lehet saját véleményünk, de érdemes meghallgatni, megfontolni, mérlegelni azt, amit mond, az nagyon fontos.

Talán még fontosabb a nem szószéki szolgálat egy ilyen esetben, mert az tesz bennünket hitelessé, hogyha ugyanazt látják rajtunk a hétköznapi életben is, akár családapaként, hiszen nagycsaládról van szó, a Czető családban, családapaként is, magánemberként is ahhoz a mércéhez tartja magát, amit egyébként a szószékről hirdet

– fogalmazta meg a szolgálat lényegét Fekete Károly.

A beiktatás

A fiatal lelkész házaspárt Őz Lajos, az egyházmegye esperese iktatta be, jelképesen átadva a templom kulcsát, valamint az egyházközség pecsétjét.

Több mint negyven palástos lelkipásztor – köztük egy nagyváradi is – érkezett a jeles eseményre, illetve mondták el külön-külön áldáskérésüket a Czető házaspárnak. - Látszott, hogy az egyházközösség, sőt a volt évfolyamtársak, barátok, lelkész kollégák nagyon sokfelől eljöttek, nemcsak a Hajdúságból, hanem az ország számos pontjáról, mert olyan köztiszteletnek örvendő házaspárt kapott Hajdúszoboszló, akikre sokan figyelnek – mutatott rá Fekete Károly.

Elmondták áldáskérésüket a másik két helyi történelmi egyház képviselői, dr. Lipták József római katolikus esperes, plébános és Fekete András görögkatolikus parókus.

A presbitérium ajándékát Karácsony Béla főgondnok adta át, Czető Norbert új palástot kapott, Czető Viktória pedig új kosztümöt.

Igét hirdetett a lelkészpár

Sámuel 2. könyve 4. fejezete négy versével hirdetett igét Czető Viktória. - Kilenc éve talált meg az Isten ezzel az igével, akkor is egy mérföldkő volt. Amikor a képzéshez tartozó legutolsó vizsga előtt álltam, akkor az Isten váradalmon felül megbiztatott és megsegített, és azóta is egy kedves ige ez számomra, és ahogy most újra elővettem, újabb üzeneteket és biztatást tartogatott.

Az Ószövetségből Mózes 1. könyve 28. fejezetének 10. versét idézte fel igehirdetésében Czető Norbert, két üzenetet kiemelve. - Valójában ez az ige a tegnapi napunknak az igazi rendelése volt. Mi, reformátusok követünk egy vezérfonalat. És engem megérintett ez a dolog, Én úgy gondolom, hogy az elmúlt időszakot szó szerinti fejtöréses időszak is jellemezte. De közben pedig azt vettem észre magamon, hogy egy csodálatos jellemformáláson mentem keresztül, és én hiszem, hogy ez új impulzusokat fog adni, és új utakat fog megnyitni előttem. Az álomról is beszéltem, az álmoknak a vízióiról, látomásairól,

és hiszem, hogy az istenlátáson keresztül további gyümölcsöző éveket tudunk együtt eltölteni Hajdúszoboszlón.

A nagy gondolkodó, Bessenyei György 1778-ban írott magvas gondolatait, a magyarság iránti, ma is aktuálisnak tartott aggodalmát tolmácsolta a lelkészbeiktató istentisztelet lezárásaként Galánfi András Kossuth-díjas magyar népművész, előadóművész.

Idekerültek, bizonyítottak, megszerették őket

A templomi események nyilvános presbitériumi gyűléssel folytatódtak, ahol köszöntőt mondott Bodó Sándor országgyűlési képviselő, Pajna Zoltán, a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés elnöke és Czeglédi Gyula, Hajdúszoboszló polgármestere. Az egyházi részről Nagy László, az egyházmegye világi főgondnoka, az egyházközség által működtetett intézmények képviseletében pedig Ésik Ádám János lelkész mondta el köszöntő gondolatait. A barátok nevében Tóth Dorottya Tünde református lelkész beszélt.

Műsorral is kedveskedtek a lelkész házaspárnak, először File Jázmin, a Gönczy Pál Református Sport és Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tanulója énekével, majd közös zenés dallal.

Bocskai szellemiségében

Czeglédi Gyula polgármester Bocskai-korona kitűzőt ajándékozott a beiktatott lelkészeknek, hogy mindig emlékeztesse őket a fejedelem szellemiségére, örökségére. A polgármester felidézte, hogy öt éve, egy gazdaköri rendezvényen, még fürdőigazgatóként ismerte meg a fiatal lelkészeket. Hamar kiderült számára tettrekészségük. Eddigi legnagyobb eredményüknek a református iskola beindítását tekinti, mert a hajdúvárosok közül már csak itt nem volt felekezeti oktatás, noha 1948-ig református iskola működött. Fontosnak tartja, hogy nagyon sokat törődnek a fiatalokkal, s jó példával járnak elöl, hiszen immár négy gyermeküket nevelik. A város vezetésével, a civil szervezetekkel is igen jó a lelkészek együttműködése, igazi részesei a város közéletének.

- Mindig örömteli esemény, hogyha fiatal lelkészek állnak szolgálatba. Hála Istennek, nem ritka esemény. Itt, a Hajdúvidéki Egyházmegyében is volt és lesz is a közeljövőben lelkészbeiktatás. Hajdúszoboszló kiemelt hely a nemzetközi jelentősége miatt, illetve a gyülekezet nagysága miatt. Intézményfenntartó a gyülekezet, ahol egy ilyen ünnepi pillanat tényleg egy olyan mérföldkő, amikor érdemes megállnia a gyülekezetnek is, az érintett lelkészházaspárnak, és átgondolni azt, ami mögöttük van, és kérni az úthoz, az előttük lévő közös úthoz az Isten segítségét – hangsúlyozta Fekete Károly püspök.

Az úrtól kapott mécses

Czető Norbert és Czető Viktória 2017 decemberétől lelkészek Hajdúszoboszlón.

Akkor történt meg a hivatalos és törvényes lelkészválasztás. Én már úgy érkeztem ide a gyülekezetbe, hogy volt egy vízióm, és ez jelent meg az igehirdetésemben is. Ez a vízió pedig egy profi grafikus munkája által alakot is öltött, ezáltal született meg a gyülekezetünk új jelképe, amelynek az igei mondanivalója az ember lelke, az úrtól kapott mécses.

Ha valaki megnézi az igei logónkat és a gyülekezet új jelképét, arculatát, akkor lát benne egy lángmotívumot. Ennek az egyik sziluettje a megújulás lendületét hozza, a másik sziluettje pedig a klasszicista stílusú templomtornyunkat. Mi igenis büszkék vagyunk a helyi hajdúvárosunk hagyományaira, az értékeire, és szándékosan építettük be a gyülekezet jelképébe. Úgy gondoljuk, hogy a fiatalság lendülete mellett nagyon fontos a tradíció és az értékek képviselete. Ebben szeretnénk élen járni, ezáltal is erősítve a közösség kohézióját – nyilatkozta Czető Norbert.

- Nagyon örülünk, hogy ez a fiatal lelkész házaspár a gyülekezetünkhöz került. Szeretnénk őket megtartani, és szeretnénk, ha ők is megtartanának bennünket – mondta el Gém János, az egyházközség gondnoka.

Tibai Irma