Módosíthatja az idei költségvetést a debreceni képviselő-testület a csütörtöki ülésén: év közben 12 milliárd forinttal nőtt a büdzsé. Az önkormányzat 2022. évi büdzséjét februárban 184 milliárd 724 millió 525 ezer 553 forint mérlegfőösszeggel fogadták el. A 2022. június 30-i állapotnak megfelelően a 2022. évi költségvetés mérlegfőösszege 196 milliárd 821 millió 825 ezer 588 forintra módosulna a rendelet-tervezet értelmében. A változtatások a közgyűlés hatáskörébe tartozó előirányzat-módosításokon kívül tartalmazzák a 2022. június 30-ig polgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat és átcsoportosításokat is, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében az intézményvezetők által saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat és átcsoportosításokat.

Gábor István főépítész előterjesztésére módosíthatják a helyi építési szabályzatot egy Lipták András utca menti területet érintően a tulajdonosok igényeihez kapcsolódóan. Az előkerti szabályokat és fejlesztés megvalósíthatóságát illető változtatás, továbbá egy magántulajdonban lévő terület magánútként történő rögzítése is szerepel a javaslatban.

Versengő ajánlatkérés

A Déli Gazdasági Övezet területén lévő, két, kialakítás alatt álló ingatlan önkormányzati tulajdoni hányadának versengő ajánlatkérés útján történő értékesítése is szerepel a közgyűlés csütörtöki napirendjén. Az előterjesztés javasolja 233 millió, illetve 1 milliárd 563 millió forint induló licitár megjelölésével az értékesítést azzal, hogy az eljárásban a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és a Debreceni Ingatlanfejlesztő Kft. vegyen részt.

Az Észak-Nyugati Gazdasági Övezet területén található, kialakítás alatt álló két további ingatlan önkormányzati tulajdoni hányadának versengő ajánlatkérés útján történő együttes értékesítése is szerepel a napirenden. Egy 15 hektáros területet 975 millió, illetve egy 45 hektárnyi részt 1 milliárd 950 millió forintos induló licitáron, együttesen értékesítenének, az eljárásban szintén a Debreceni Ingatlanfejlesztő Kft. és a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. venne részt.

A Vármegyeháza utca menti területet érintően telepítési tanulmányterv elfogadása és településrendezési szerződés megkötése is a képviselők elé kerül. Az érintett ingatlan kivett parkolóként van nyilvántartva, ott egy cég parkolóház és lakóépület fejlesztését kívánja megvalósítani. Az előterjesztés szerint a módosítási igényeket kettős cél határozza meg: a város részéről a beépítetlen terület hasznosítása, a tulajdonos részéről az építés és értékesítés.

Felújítanák az épületrészt

Egy, a Panoráma út közelébe tervezett turisztikai fejlesztés érdekében szintén telepítési tanulmánytervet fogadhat el és településrendezési szerződést köthet az önkormányzat. Egy cég kiemelkedően magas színvonalat képviselő szálláshely-fejlesztést szeretne megvalósítani; az Erdőspuszta Club Hotel déli oldalán elhelyezkedő területen többek között Luxus Lakosztály Ház, gokart pálya, fedett terasz kialakítását, játszótér bővítését tervezi.

Ingyenesen a Debreceni Baptista Gyülekezet tulajdonába adhatja az önkormányzat Balaton utca 86. és a Tégláskert utca 60. szám alatti ingatlanokat, ahol a baptista egyház jelenleg is iskolát működtet. A Debreceni Baptista Gyülekezet évek óta teremhiánnyal küzd, emiatt jelenleg a Tégláskert utca 60. szám alatti, korábban leégett épületrész felújítását végzik. A következő években szeretnék a Balaton utca 86. szám alatti iskolaépület teljes felújítását is elvégezni.

Nem adnának ingyenes hasznosításba, hanem visszavennének belőle, mégpedig a Pósa utca 1. szám alatti ingatlanrészt érintően – erről is szavaz majd a debreceni képviselő-testület. Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanon működik az EU-Roma Országos Egyesület és a DMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzat. Az épület teljes nettó alapterülete 3 ezer 146 négyzetméter, fűtési és használati melegvíz rendszerét gázüzemű készülékek biztosítják, valamint a konyhai rész technológiai berendezéseinek jelentős része is gázüzemű. A földgáz és az elektromos energia árainak emelkedése az épületben működő egyesületre és nemzetiségi önkormányzatra is hatalmas többlet üzemeltetési költséget fog zúdítani, ezért a helyiségek többségét 2022. október 1. napjával szeretnék visszaadni az önkormányzatnak.

A Lóverseny köz 9. szám alatti ingatlant árverés útján szeretnék értékesíteni; az 1599 négyzetméternyi terület értékét az ingatlanforgalmi szakértők 84 millió 950 ezer forint összegben állapították meg.

Új céget hozna létre az önkormányzat; a Debreceni Városüzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság megalapításáról is döntenek a képviselők. A lépést a mostanra rendkívül sokrétűvé vált forgalomszervezési feladatok, valamint a városi energiafelhasználás hatékonyságnövelésének szükségességével indokolja az előterjesztés.

Beolvadó intézmény

Új ügyvezetőt kaphat a nemzetközi iskolához kapcsolódó cég: a DENOK Debreceni Nemzetközi Oktatási Központ Nonprofit Kft. ügyvezetője, Hajnal János 2022. szeptember 30. napjával lemondott ügyvezetői tisztségéről, helyére október 1-től dr. Ferenczy-Léka Dóra kerülhet.

Az önkormányzat családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó intézményeinek átszervezéséről is döntenek a képviselők a csütörtöki ülésükön. Az erőforrások hatékonyabb kihasználása érdekében 2023. január 1. napjával a családsegítést és gyermekjóléti szolgáltatást ellátó két intézmény beolvadással történő egyesítésére kerülne sor oly módon, hogy DMJV Gyermekvédelmi Intézménye beolvadna DMJV Család- és Gyermekjóléti Központjába, így DMJV Gyermekvédelmi Intézménye megszűnne, jogutódja pedig az egyesítésben részt vevő másik intézmény lenne.

SzT