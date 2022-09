Pénteken elhunyt az agresszív agydaganattal küzdő Csapó Regina, a hírt a Tündérkör Alapítvány osztotta meg közösségi oldalán. „A szívünk megszakadt! Drága kis pártfogoltunk Regina, tegnap hosszas küzdelem után elindult a mennyország felé. Őszinte részvétünk a családnak!” – áll a szombaton közzétett bejegyzésben.

Mint azt korábbi cikkünkben írtuk, a hétéves Regina 2021 tavaszán hányásos víruson esett át, amiből – legalábbis úgy tűnt – egyensúlyzavar maradt vissza. Miután neurológus is megnézte a gyereket, a további képalkotó vizsgálatoknak (MR, CT) nem látták értelmét a kórházban, így hazaengedték. Nem sokkal ezt követően a kislány szemtanúja volt nagyapja halálának. Reginát sokkolta a nagypapa elvesztése, és furcsa tünetek jelentkeztek nála: teljes jobboldali gyengülés, egyensúlyzavar, nehezedő járás, nyálcsorgás, a beszéde is lelassult. A házi gyermekorvos agyvérzés gyanújával azonnal a sürgősségire utalta. Ekkor diagnosztizáltak nála agresszív agydaganatot, amit rossz elhelyezkedése miatt (agytörzsi glioblastoma multiforme) nem lehetett operálni.

Az egész megye megmozdult

A debreceni kislány gyógyulásáért rengetegen fogtak össze Hajdú-Bihar megyében. Józsán tavaly augusztusban jótékonysági vásárra és mini gyermeknapra várták a segíteni akarókat, a rendezvény teljes bevételét Regina családjának ajánlották fel. A gyógykezelés költségeit támogatták a Hajdúsámsonban a kihelyezett ládákból és a kupakgyűjtőkből befolyt összeggel is, melyet egy helyi vállalkozó egészített ki októberben. A jótékonysági akcióba a helyi focicsapat is bekapcsolódott.

Regina gyógyulásáért korábban Facebook-csoportot is létrehoztak, most ide is egymás után érkeznek a részvétnyilvánító bejegyzések.