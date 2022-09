A huszonnégy induló között a hetedik helyen végzett a HUNOR kötéltechnikai szakembereiből álló csapat a Belgiumban szeptember 7-10-e között rendezett Grimpday kötéltechnikai világversenyen. A magyarok emellett hazahozták a legvagányabb csapatnak járó különdíjat is – írja a Katasztófavédelem Megyei oldala.

A második versenynapon, azaz szombaton a brüsszeli Parc du Cinquantenaire parkban található Királyi Katonai Múzeumban várták kihívások a versenyzőket. A csapatok ezen a helyszínen is forgószínpadszerűen oldották meg a kihívásokat. Elsőként a múzeum park felőli oldalán egy embert a talajszintről kellett menteni. Ennek során az volt a legnagyobb kihívás, hogy a hordágyat egy szűk, függőleges járaton is át kellett juttatni. Ez a művelet csak minden negyedik csapatnak sikerült, közöttük volt a HUNOR is.

A következő feladat alapját az képezte, hogy a múzeum homlokzatán munkások dolgoztak, amikor az egyik ipari alpinista rosszul lett a kötélen. A tetőről leereszkedve kellett megközelítenie a sérültet a versengőknek, hordágyba helyeznie és folyamatos kísérettel feljuttatnia a tetőre a sérültet, mely során versenyzőket az eső is nehezítette.

A harmadik feladatnál ismét egy bajbajutotton kellett segíteni: a feltételezés szerint az épület féltetején rosszul lett és elájult egy ember. A tető speciális elhelyezkedése miatt a sérültet kizárólag azon át lehetett megközelíteni. Ezen a helyszínen nemcsak a csapatok kötéltechnikai, hanem elsősegélynyújtási tudása is számított, hiszen amikor odaértek, a sebesült már nem mutatott életjeleket, ezért azonnal meg kellett kezdeni az újraélesztést, emellett a mentőknek egy orvost is a helyszínre kellett juttatnia. A sérült állapotának stabilizálását követően az orvossal együtt a tetőn található kimentési pontra kellett kiemelni a munkást.

A második versenynap utolsó kihívása egy sprintfeladat volt, amely során a csapat kötélen történő közlekedését, valamint erőnlétének állapotát tesztelték. A versenyzőknek a múzeum legnagyobb kiállítócsarnokát kellett belülről megmászniuk, majd a tetőszerkezet magasságában úgynevezett majomhídon el kellett jutni a másik oldalra, s ott leereszkedni. Nehezítésként plusz súlyt is vittek magukkal a versenyzők.

Az utolsó versenynap első feladata a namuri vasútállomáson várta a hunorosokat: egy autóban lévő sérültet kellett kiemelniük a járműből, majd hordágy segítségével az út felett lévő gyalogszintre felemelni. Ezután a város közelében található dolomitbányába vezetett az útjuk, ott a bányató vizéből kötélpályán mentettek ki egy embert, aki rosszul lett. A harmadik, egyben utolsó helyszín a namuri katonai bázis kiképzőközpontja volt, az ottani akadálypályát kellett a legrövidebb idő alatt teljesíteni.

A 2022-es Grimpday-en a HUNOR a versenyen induló huszonnégy csapat közül a hetedik helyen végzett. A magyarok emellett elhozták a legvagányabb csapatnak odaítélt különdíjat is.

A három nap alatt végrehajtott tizenegy feladat közül kettőnél a magyar egység volt a legeredményesebb. A versenybírák minden feladat elvégzését követően értékelték a csapatok teljesítményét. A szemet gyönyörködtető helyszíneket felsorakoztató verseny számos tapasztalattal gazdagította a hazai szakemberek tudását, az összetett, életszerű, fizikai és mentális kihívást is jelentő feladatok megoldása során nyert ismeretek jól hasznosíthatóak a káresetek felszámolásakor.

Égető Szilárd csapatvezetőn kívül Balogh András, Berényi Imre, Fegyverneki Máté (Hajdú-Bihar megyéből), Kormos László, Kovács Márton, Pinkóczi Tamás, és önkéntes segítőként Szrága Árpád alkotta az idei csapatot.