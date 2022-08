Elkészült, szeptemberben pedig meg is nyitja kapuit a Debreceni Német Általános Iskola. A vénkerti iskola egykori alsó tagozatos épületét és annak udvarát a Magyar Kormány 1,3 milliárd forintos támogatásával újították fel, valamint egy sportpálya is épült. A város első német tannyelvű oktatási intézményébe a külföldi gyerekek mellett a debreceni szülők gyermekeit is várják.

Forrás: Kiss Annamarie

– Gyakorlatilag nem telt el úgy el nap a héten, hogy ne adtunk volna át valamilyen fejlesztést. Ennek az öt napnak pedig méltó befejezése az, hogy egy új oktatási intézményt nyithatunk meg. Ez rendkívül fontos számunkra, hiszen ez az egyik bizonyítéka a városban zajló folyamatoknak, ami leginkább mutatja, hogy az élet területei mennyire szorosan összefüggnek – fogalmazott beszédében Papp László polgármester pénteken, az iskola átadóünnepségén. Mint kifejtette, Debrecen gazdasági életének egyre nemzetközibbé válása generálja azt is, hogy az oktatás is lépést tartson a változásokkal, fejlődéssel. A BMW-gyár, valamint más németországi gazdasági társaságok megtelepedésével szükségessé vált, hogy azok németajkú munkatársai és családjaik számára anyanyelvi oktatást biztosítsanak. E célt szolgálja a Debreceni Nemzetközi Iskola és a most átadott Debreceni Német Iskola.

Forrás: Kiss Annamarie

– A munkaterületet tavaly adtuk át, és szerencsére minden határidőre el is készült. Az intézmény az általános iskolai alsó tagozatos, tehát 1-4 osztályos tanulókat fogadja majd. A szeptember elsejei induláskor egyelőre magyar gyermekekkel kezdi meg működését, de később, például a BMW-gyár indulásával a német ajkú családok gyermekei is be tudnak kapcsolódni – ismertette a városvezető.

Kósa Lajos, a térség országgyűlési képviselője a beszédében kiemelte, hogy az angol után a német nyelv erősítése hiánypótló. Mint felidézte, hazánk történelmében több német betelepülési hullám is volt: a német vendégek betelepülése uralkodóink meghívására, vagy a szászok megjelenése Erdélyben. Ennek eredményeként Magyarország legnagyobb lélekszámú kisebbsége a német.

Forrás: Kiss Annamarie

– Ma egy újabb német betelepülési hullám tapasztalható. Ennek egyik oka lehet a német ipar egyre nagyobb részvétele a gazdaságban, amely idevonzza a cégek munkavállalóit és családjaikat. A másik pedig a Magyar Kormány politikája. Az ide betelepülő németek olyan országot látnak, amelyet 40-50 évvel ezelőtt saját hazájukban: mentes a migrációs és integrációs problémáktól – mutatott rá. Hozzátette: az iskola kiváló lehetőség arra, hogy a városban otthonra lelt német családok gyermekei ingyenesen, anyanyelvükön tanuljanak.

Közelebb hozza a két nemzet kultúráját is

Peter Stübler, a Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja német igazgatója kiemelte, hogy több mint hároméves munka eredménye a debreceni iskola kialakítása. Központjuk a világon 140 ilyen iskolát működtet, ezek közül Magyarországon négyet, ami az arányokat tekintve egyedülálló.

Forrás: Kiss Annamarie

– Az iskola legfontosabb feladata, hogy diákjait német nyelven tanítsa, továbbá lehetősége biztosítson a német cégek szakemberei gyermekeinek az anyanyelvi oktatást. Ez utóbbival hozzájárulhatunk ahhoz, hogy szívesen költözzenek Debrecenbe. De fontos számunkra az is, hogy itt nem csak a német, hanem a magyar gyerekek is tanulhatnak német nyelven – hangsúlyozta az elnök. Utóbbival kapcsolatban kifejtette, hogy