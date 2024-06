Özönvízzel és jégesővel érte el Debrecent szombaton a pusztító szupercella, ami amellett, hogy fákat döntött ki, tetőt bontott meg, ágakat tört le és elárasztotta az utcákat, Mága Zoltán esti ingyenes, Kossuth téri koncertjét is arrébb tolta egy órával. A többcentis jégdarabok ugyanis a belvárost is elérték, és ütöttek mindent, amit csak értek. „Elázott hangszerek, csuromvizes színpad és fedezékbe menekülő nézők maradtak a vihar után, illetve egy meglepett Liptai Claudia, akit szokatlan helyen talált el az egyik jégdarab”– írta ennek kapcsán a Metropol. Az est háziasszonya a színpad mellett vészelte át a történteket, ám egy jégdarab még így is beleesett a melltartójába, ráadásul éppen akkor, amikor videós helyzetjelentést adott a körülményekről z Instagramján.

Liptai Claudia saját bőrén érezte meg a jégverést

Forrás: Metropol / Instagram / Liptai Claudia

A jeget aztán kihalászta a dekoltázsából, és a kamerának is megmutatta. A felvételt a Metropol cikkében lehet megnézni.

Hálás az estéért Liptai Claudia

A háziasszony később hosszú posztban mondott köszönetet Mágának és az összes szereplőnek azért, amiért újra egy felejthetetlen esten vehetett részt.

Ma este egy elképesztő időjárási anomália után ismét egy csodás koncertnek lehettem a háziasszonya Debrecenben. Mága Zoltán minden alkalommal meglepi a közönséget a Nemzet művészeivel. Én pedig végre éltem a lehetőséggel és fotózkodtam velük. És persze a táncosokkal akikkel hosszú napokat töltök a Hölgyválasz előadásban. És persze Marcsi barátnőmmel aki elkísért és segített engem »gatyába« rázni

– írta Liptai Claudia.