Murányi Mihály, Varga Dániel, Kiss Zoltán és Flaskó Tibor cikke júliusban jelent meg a The Journal of Urology című folyóiratban. A publikációban a hímvessző bőrének rekonstrukciós műtéténél alkalmazott új technikát mutatják be, amelyet a Debreceni Egyetem Urológiai Klinikáján dolgoztak ki, és Magyarországon csak ebben az intézményben alkalmazzák. Az eljárást szklerotizáló lipogranuloma okozta deformitás kialakulásakor használják – olvasható a hirek.unideb.hu-n.

- Ma is elterjedt, hogy a férfiak a pénisz körméretének növelése érdekében közvetlenül a bőr alatti kötőszövetbe paraffint injekcióznak. Az eljárás amellett, hogy illegális, krónikus gyulladást, és ennek következtében súlyos szövődményeket okozhat. A leggyakrabban péniszfájdalom jelentkezik, duzzanatok, fekélyek alakulnak ki a hímvesszőn. A folyamat akár a hímvesszőbőr elhalásával is járhat. A betegség a pénisz bőrének eltávolítása után bőrpótlással kezelhető – ismertette a az egyetemi portállal Murányi Mihály, a cikk egyik szerzője, a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Urológiai Klinika szakorvosa.

A kezelés legelterjedtebb módszere a herezacskó bőrével, két műtét alatt végzett bőrpótlás. Az első operáció során a szklerotizáló lipogranuloma által érintett bőrt teljesen eltávolítják, majd a péniszt a herezacskó felszínén kialakított csatornába helyezik. A második műtétnél pedig a herezacskó bőre alá ültetett hímvesszőt felszabadítják. Az eljárás hátránya, hogy a két beavatkozás között 3-6 hónap telik el, és a második operációig rendellenes pozícióban van a hímvessző. Dél-koreai szakemberek, Shin és munkatársai, 2013-ban közölték egyműtétes technikájukat, ami során szintén herezacskóbőrrel pótolják a hímvessző bőrét.

Ezt sebészeti módszert módosították a debreceni szakemberek 2017-ben.

- Módosított egyműtétes rekonstrukciós technikánk lényege az, hogy a herezacskóból kialakított bőrlebenyt olyan formájúra alakítjuk, hogy az minél inkább megőrizze vérellátását és rugalmasságát. Az új módszer alkalmazásával gyorsabb a sebgyógyulás, csökkenthető a posztoperatív, a műtét utáni sebszövődmények kockázata, és megelőzhető az, hogy merevedés során a helyreállított hímvesszőbőr feszüljön. Hasonló eredményeket értünk el, mint a két műtéttel végzett bőrpótlásnál – mondta Murányi Mihály.

A The Journal of Urology című folyóiratban július elején megjelent publikáció az új technikával 2017 és 2021 között a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Urológiai Klinikáján végzett 49 műtét tapasztalatai alapján készült.

Sajnos a férfiak egy része tévhitek, baráti vagy zárt közösségi nyomás hatására végezteti el a hímvessző megnagyobbításának szándékával a folyékonnyá tett paraffin befecskendeztetését. Nem számolnak azzal, hogy a sarlatánokkal végeztetett beavatkozásnak többek között súlyos hímvessződeformitás a következménye, ami megkeseríti életüket. Újszerű műtéti technikánkkal ezeknek a férfiaknak adjuk vissza a normális életvitel lehetőségét

– hangsúlyozta Flaskó Tibor, a DE Klinikai Központ Urológiai Klinika igazgatója.

Az operációt követően a betegek 90 százaléka volt elégedett az eredménnyel. A debreceni szakemberek célja, hogy minél több hazai urológussal megismertessék az általuk kidolgozott technikát.