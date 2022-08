A mostani beruházás 1,2 milliárd forint uniós forrásból valósult meg. Papp László elmondta: a Zöld Város Program részeként Debrecen más városrészeiben is megújulnak a játszóterek. A Sziget-kékkel kapcsolatban megjegyezte, hogy az egykori Ötholdas Pagony legnépszerűbb játékelemeit megőrizték és felújították, a tavaly szeptemberben indult fejlesztéssel az új teret Szabó Magda kisregényének nyomán álmodták újra. Az íróról és a műről egyaránt több érdekességet árulnak el azok az információs táblák, melyek a játszótér területén, QR-kód segítségével elérhető angol nyelvű fordításban is olvashatóak. Hangsúlyozta, hogy a fejlesztéssel a természeti értékek maximális figyelembevételével az ország egyik legzöldebb játszótere jött létre.

Juhász Szabolcs, a Magyar Turisztikai Ügynökség Turizmus szakmai igazgatóságának vezetője

Forrás: Kiss Annamarie

Juhász Szabolcs, a Magyar Turisztikai Ügynökség Turizmus szakmai igazgatóságának vezetője elmondta, hogy Debrecen jelenleg az ország harmadik legkedveltebb helye, majd úgy fogalmazott: a sikeres beruházáshoz három dologra van szükség: jó ötletre, határozott városvezetésre és erős országos képviseletre.

Nagy Gergely Sándor, a Nagyerdei Kultúrpark igazgatója

Forrás: Kiss Annamarie

Nagy Gergely Sándor, a fenntartó Nagyerdei Kultúrpark igazgatója kiemelte, hogy európai szinten is kiemelkedő színvonalú játszóteret vehetnek birtokba a családok a Nagyerdőn.

Hozzáfűzte, hogy az egykori Ötholdas Pagony évi 90 ezres látogatottságához képest sokkal több érdeklődővel; akár az állatkerthez hasonló 150 ezres éves látogatószámmal kalkulálnak a következő időszakra. Ebben a szezonban a Nagyerdő hetének és a Szabó Magda-napoknak is otthont ad a Sziget-kék-tette hozzá.

Széles Diána alpolgármester

Forrás: Kiss Annamarie

Széles Diána alpolgármester elmondta, a nyáron ingyenes programokkal, rendezvényekkel várják az ide látogatókat, majd ősztől iskolai és óvodai csoportoknak tematikusan szervezett látogatásokkal készülnek, melyek lehetséges témái a különböző szakmák, köztük a hiányszakmák bemutatása lesznek. A névadással kapcsolatban arra hívta fel a figyelmet, hogy Szabó Magda kisregényéhez hasonlóan a Nagyerdő új színfoltjának kialakításával is arra törekedtek, hogy a gyerekek játék közben is óvják, védjék a természetet és környezetüket. – A játékok kiválasztásánál a célunk az volt, hogy a gyerekek az otthoni, monitor előtt töltött foglalatosságaikkal ellentétben itt nagymozgásos játékokat játszhassanak, a játékelemek mellett nagy területek állnak rendelkezésre a szabad futkározáshoz, a fára mászáshoz is – magyarázta.

Négyévszakos, akadálymentes épülettel is gyarapodott a tér; ezentúl 450 négyzetméteren áll rendelkezésre rendezvényterem, büfé, valamint baba-mama-helyiség.

A vasárnapi nyitónapon több mint 4 ezer látogató volt kíváncsi az új közösségi térre, mely 80 játékelemmel, 6 hektáron, az év minden napján várja a családokat.

SZD