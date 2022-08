– Nem szeretem a nemi alapú diszkriminációt, így igencsak távol áll tőlem, hogy arról beszélgessek, egyes pozíciókba nők vagy netán férfiak valók – jegyezte meg Kozsilné Juhász Szabina tűzoltó főhadnagy, akiről nyugodt szívvel kijelenthető: nemcsak a debreceni katasztrófavédelmi kirendeltség, hanem az ország legjobb női hatósági szakembere.

A fiatal nővel folytatott beszélgetésünk közben hamar kiderült, hogy nem egy könnyed fecsegés vette kezdetét: Szabina határozott, erős jellem, aki munkaidőn kívül is úgy beszél a munkájáról, mintha egy öttagú zsűri bírálná a hozzáértését, elhivatottságát. Minden bizonnyal többek között a hozzáállásának is köszönheti, hogy már második alkalommal bizonyította szaktudását az Országos Tűzmegelőzési Vetélkedőn. De ne rohanjunk ennyire előre, mivel Szabina pályafutása nem a Nemzeti Közszolgálati Egyetem befejezését követően kezdődött. Jóval hamarabb körvonalazódott benne, hogy felnőttként mivel szeretne foglalkozni, és bizony nem túlzás, ha úgy fogalmazunk: esetében nemcsak egy kamaszkori álmot, hanem egy igazi sikersztorit is megismerhetünk.

Szereti a kihívásokat

– Általános iskolás koromban ismerkedtem meg közelebbről a szakmával, ugyanis volt szerencsém részt venni társaimmal karöltve egy katasztrófavédelmi ifjúsági versenyen. Mondhatni azonnal megfertőzött az egésznek a miliője, így a középiskolai tanulmányaimat rendvédelmi vonalon folytattam – hangsúlyozta Szabina. Mint megtudtuk, férjével az egyetemen ismerkedtek meg, ahol a megyénkbeli tűzoltó főhadnagy iparbiztonsági szakirányon szívta magába az új ismereteket. Végül mindketten Debrecenbe kerültek, ahol új ismeretségek, barátságok köttettek.

Kozsilné Juhász Szabina azért is kedveli a hasonló kihívásokat, mert nagyon sokat tanulnak általuk

Forrás: Kiss Annamarie

Kíváncsiak voltunk arra is, hogy ki vagy mi motiválta a versenyeken való részvételre. Ekkor hangzott el először Balla Imre tűzoltó őrnagy neve, aki nagyban támogatta, és társa volt Szabinának a megmérettetéseken. – Ha ő nincs, akkor biztosan nem ott tartanék, ahol most. Hihetetlenül sokat segít a munkám során, és ez így történt a versenyeken is – fogalmazott. Felidézte azt is, hogy voltak olyan feladatok, amelyeket fejből kellett megoldani, egy-egy helyzetben hogyan járnának el, de persze akadtak ellenőrzéses feladványok is. Mint elmondta, azért kedveli a hasonló kihívásokat, mert nagyon sokat tanulnak. Továbbá olyan emberrel indulhat a találkozón, akivel egyébként is szeret együtt dolgozni.

Félkatonai kiképzésen

Szabina megosztotta a Haonnal azt is, hogy véleménye szerint kik azok – itt főként nőkre gondolunk –, akiknek az ő szakmája szintén a hivatásuk lehetne. Kiemelte azt is, hogy rendvédelmi szervről beszélünk, tehát vannak olyan alapkövetelmények, mint például az egyenruha. Ahogyan azt fentebb említettük, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen tanult, ahol félkatonai kiképzésen vesznek részt a hallgatók. Ez egyben fizikai és lelki megpróbáltatás is, amely nem 1-2 napot, hanem néhány hetet jelent.

– Megismerjük a lőfegyver használatát, a saját fizikai határainkat. Egy hasonló pálya azoknak való, akik eltökéltek, és szeretik ezt a területet, nem feltétlen kell másabb felfogás, sokkal inkább erős érdeklődés – jegyezte meg a fiatal szakember. Szabina a csapatmunka erejében hisz, és arra épít, ugyanis a tagok nemcsak támogatják, segítik egymást, hanem közös erővel küzdik át magukat az akadályokon, amelyek a végén biztosan elnyerik méltó jutalmukat: a biztonságot, hogy mindig számíthatnak egymásra!

