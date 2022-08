A polgármesteri hivatal válaszából kiderül az is, hogy a balesetet megelőzően sem rendeltetésszerűen használták a mászókát, amely akkor még ugyan nem szakadt le, de jelentősen meggyengült a szerkezete. (Azzal kapcsolatban, hogy a játékokat nemcsak a gyerekek, hanem olykor az őket kísérő felnőttek is használják, több észrevételt kapott a Cívishír szerkesztősége is.)

A játszótér hatalmas területén a rendeltetésszerű használat ellenőrzése és betartatása nem csupán az üzemeltető kizárólagos feladata, a parkhasználók felelős viselkedése is szükséges ahhoz, hogy ez a rendkívüli létesítmény hosszú évekig szolgálhassa a szórakozni vágyókat

– olvasható a polgármesteri hivatal válaszában, amelyben közlik azt is: a hibát az üzemeltető jelezte az önkormányzatnak, a sérült játszóelemet azonnal lezárta a látogatók elől, ezt követően pedig haladéktalanul megjavították a megrongálódott mászókát.