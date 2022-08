Már javában zajlanak az előkészületek Hajdúböszörmény főterén: a négynapos fesztivál csütörtöktől vasárnapig egyebek mellett a Bocskai téren várja majd a látogatókat. A hajdúsági nyár legnagyobb eseményének részleteiről szerdán a helyszínen számoltak be a szervezők.

Kiss Attila polgármester emlékeztetett arra, hogy ez a rendezvény a hét hajdúváros (Hajdúnánás, Hajdúdorog, Hajdúböszörmény, Hajdúhadház, Hajdúszoboszló, Polgár és Vámospércs) összefogásának jelképe. – Az elsőt 1937-ben tartották, akkor Darányi Kálmán miniszterelnök nyitotta meg a gimnázium aulájában – idézte fel a település első embere. Arra is kitért, hogy ugyan az első Hajdúhét merőben más volt, mint a most megszokott fesztiválok, az esemény neve és a célja nem változott az évtizedek alatt. Itt bemutatkoznak a hajdúvárosok, megmutatják az értékeiket, a tudásukat, a kincseiket és a mindenkori jelenüket. – Ma is ez az elképzelésünk, nyilván a mai értékekkel, a szórakozással kiegészítve – tette hozzá.

Kiss Attila polgármester

Forrás: Kiss Annamarie

A rendezvény jelentős turisztikai szempontból, mi sem bizonyítja ezt jobban, minthogy a Hajdúhéthez közeledve már nemigen találhatunk szabad szállást a városban. Az esemény nemcsak a helyben élőket mozgatja meg, sok látogató érkezik a régióból és az ország más területéről egyaránt.

Modern és hagyományőrző

Professzionális hozzáállás szükséges a mai kor igényeinek megfelelő programsor összeállításához – hangsúlyozta Szarvas-Szabó Katalin, a Szabadhajdú Nonprofit Kft. ügyvezetője. Mint mondta, igyekeznek olyan élményt elhozni a városba, ami az élő zene varázsa mellett a helyi értékeket is megjeleníti.

Szarvas-Szabó Katalin

Forrás: Kiss Annamarie

A nagyzenekarok mellett több zenei produkciót láthat a közönség – erre hívta fel a figyelmet Varjasi Gergely, a Hajdú7 Kft. ügyvezetője. – Idén kicsit újítottunk a programon, és a teret is jobban kihasználjuk. A nagyszínpad mellett egy kisszínpadot is felállítunk, ami inkább mint utcazenei tér funkcionál majd a Bocskai István Gimnázium előtt. Itt a gyerekprogramok, az utcazenekari fellépők lesznek a nagyzenekarok közti időben – részletezte.

Varjasi Gergely

Forrás: Kiss Annamarie

A zenei felhozatal mellett napközben többek között bábelőadások, népi játszóház és kézműves foglalkozások várják a kisebbeket; megtekinthető lesz a Hajdúsági Galériában a Hajdúsági Nemzetközi Művésztelep kiállítása; továbbá a művelődési házban életmód-előadásokat és egészségügyi szűrést tartanak. Pénteken este 10 órától tűzijátékot is láthat a közönség; szombaton reggel pedig slambucfőzőverseny kezdődik a helyi tájházban.

Belépőt csak este hat óra után kell váltaniuk a látogatóknak, a helyiek féláron vásárolhatnak napijegyet és bérletet egyaránt. A kasszák a gimnázium előtt minden nap 10 órától hajnal 2-ig tartanak nyitva.

BBI