Az elhúzódó háború és a brüsszeli szankciók miatt egész Európában drasztikusan emelkednek az energiaárak, és súlyos energiaválság alakult ki. Szűkebb pátriánkban is jelentkeznek ennek megrázó következményei: bezár egy ismert debreceni kisvállalkozás, a Bem téri Sunland Szolárium. Bundik Norbert tulajdonos azért húzta le a rolót, és válik meg két alkalmazottjától, mert drasztikus mértékben, a sokszorosára emelkedett a villanyszámlája, ezért nem éri meg tovább üzemeltetni az üzletet.

Érdeklődésünkre elmondta, áprilisban lejárt a szerződése a szolgáltatókkal, azóta pedig egyik cég sem köt vele szerződést a nap mint nap emelkedő energiaárak miatt. Kereste az E-ON-t, az MVM-et, az Opus Titászt, de mindenhol kikosarazták. Így nagyfogyasztóként piaci áron kellene fizetnie a villanyszámlát, ami hétszerese annak, amit korábban fizetett. Tudniillik 50 forintról 300 forintra emelkedett egy kilowatt áram ára, ami esetében az eddigi 150 ezres villanyszámlát több mint 700 ezer forintra növeli.

– Így csak azért dolgoznánk, hogy kifizessük a villanyszámlát, ennek így semmi értelme – mondta csalódottan Norbert, aki aggódva tekint a jövőbe. Szerinte nagyon sok kisvállalkozás dobja be a törülközőt, ha a helyzet nem rendeződik hamarosan. Vendéglátóhelyek egész sora zárhat be, hiszen az áramon túl a gázszámla is brutálisan emelkedik – tette hozzá a vállalkozó, aki már arra is gondolt, hogy a saját nevére íratja az üzletben a villanyórát, és lakossági fogyasztóként üzemelteti tovább a szoláriumot, hiszen úgy is jobban járna, de az illegális lenne, és meg is büntetnék, ezért elvetette az ötletet.

– Gondoljanak bele, egy lakossági áramszámla emelkedik havi tízezer forinttal, azt még ki lehet köhögni, de ha egy nagyfogyasztó kisvállalkozás esetében hétszeresére nő a számla, akkor az véget jelenti – fejtette ki, és a reményét fejezte ki, hogy a kormány valamilyen megoldást talál erre a problémára belátható időn belül, mert máskülönben itt apokalipszis lesz. Éppen ezért még nem adja el a gépeket, hanem kivár. Jelenleg a tehetetlenség szülte düh gyötri, amiért be kellett zárnia az eddig sikeresen, nyereségesen működő üzletét, amelybe 13 évvel ezelőtt mintegy 100 millió forintot fektetett.

Bundik Norbert abból a szempontból szerencsés, hogy saját ingatlanban rendezte be a szoláriumot, így bármikor újraindulhat, amint a helyzet normalizálódik. Szerinte aki a rezsiszámlán túl még a bérleti díj terhét is cipeli, hamarosan bezár.

Debrecenben jelenleg 100-120 forint egy perc szoláriumozás díja. A növekvő villanyárak miatt ezt legalább a duplájára kéne emelni a rentábilis működéshez – Budapesten már 200 forintos díjak is vannak –, de aki bérleményben üzemelteti a vállalkozását, annak ez az emelés is kevés lehet, és nagy kérdés, hogy ilyen áron ki akar majd barnulni?

Cs. Bereczki Attila