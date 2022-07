A napokban jelent meg Tarcali Gábornak, Bocskaikert alpolgármesterének felhívása aláírásgyűjtésre a hajdúhadházi Dakar Ring-versenypálya működésének megszüntetésére. A közösségi médiában megjelent bejegyzés szerint a tavaly nyár óta működő létesítmény egyre intenzívebb zajhatással terheli a község lakosságát, zavarja a nyugalomra és a községben megszokott csendes környezetre vágyó emberek pihenését, sok esetben a mindennapi életét is.

– A tavalyi év második felében figyeltünk fel arra, hogy erőteljes motorzajt hallani hétköznapokon és szombatonként is a településen. Csak később derült ki, hogy Hajdúhadház mellett épült fel egy motorokat és autókat fogadó tréning- és versenypálya, amely ezeknek a zajoknak a forrása – mondta megkeresésünkre Tarcali Gábor, a mintegy 4 ezer lakosú település alpolgármestere. – Én a pályához képest a település másik oldalán lakom, azonban azon a környéken is sűrűn hallani a zajt, a széljárástól függően intenzívebben vagy mérsékelten. Azonban Bocskaikert legszélső utcájában – amely légvonalban körülbelül 1 kilométerre van a pályától –, a Teleki utcában lakók közül is többen jelezték, hogy zavarják őket a pálya felől érkező hangok – tette hozzá. A problémát jelezték a helyi önkormányzatnak, amely tájékoztatta a területileg illetékes hajdúhadházi helyhatóságot a problémáról.

Tarcali Gábor elmondta, a hajdúhadházi önkormányzat érdeklődésére indított hivatalból hatósági eljárást a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal környezetvédelmi osztálya.

A környezetvédelmi hatóságtól informálódva azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a pálya a szükséges hatósági engedélyekkel nem rendelkezik

– emelte ki az alpolgármester. Szeretnék, ha a zavaró zajhatás megszűnne, ezért június végéig támogató aláírást gyűjtenek a településen, amelyet a hatóságnak adnak át, ezzel is nyomatékosítva a probléma súlyosságát.

Szeretnénk, hogy ez a folyamatos zaj megszűnjön, mivel a lakosság nyugalmának megzavarása mellett hosszú távon negatívan érintheti a helyi ingatlanok piaci értékét is

– hangsúlyozta Tarcali Gábor.

Épülnek még zajcsökkentők

A Dakar Ringgel kapcsolatos zajokról Csáfordi Dénes megkeresésünkre elmondta: hivatalos, helyi panasz a pálya működésével kapcsolatban nem érkezett a polgármesteri hivatalhoz.

– Nem hivatalos úton természetesen volt, aki jelezte, hogy a zajcsökkentés érdekében még lehetne valamit tenni. A várost egyik oldalról a 4-es számú főút, másik oldalról a vasút kerüli meg, de ezekkel együtt sem tudunk folyamatos, zavaró hanghatásokról beszámolni – fogalmazott Hajdúhadház polgármestere. Elmondta azt is, hogy a pálya tulajdonosaival folyamatos kapcsolatban, szoros együttműködésben vannak, hiszen ez a létesítmény is hozzájárul a település fejlődéséhez. – Azzal ők is tisztában vannak, hogy a zajcsökkentés érdekében még tenniük kell lépéseket. Tudomásom szerint az illetékes hatóságokkal egyeztetnek az esetlegesen szükséges kötelezettségekről. Hajdúhadház irányába is telepíteniük kell még zajcsökkentő eszközöket, de információim szerint területvásárlási- és telekalakítási eljárások miatt ennek megvalósítását még nem tudták elkezdeni – hangsúlyozta Csáfordi Dénes. Elmondta még, hogy sem az önkormányzatuk, sem a hivataluk nem rendelkezik hatósági hatáskörrel az építési beruházás kapcsán, így befolyásuk, közvetlen ráhatásuk nincs a beruházásra.

A Napló elektronikus levélben megkereste a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalt, valamint telefonon a Dakar Ring-pályát üzemeltető céget. Utóbbi képviselője érdeklődésünkre nem nyilatkozott, azonban arról tájékoztatott, hogy a napokban közleményt adnak ki. A fejleményekről tájékoztatást adunk.

Bekecs Sándor