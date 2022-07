A falusi turizmusról és annak fellendüléséről sok szó esett az elmúlt időszakban. Elmerenghettünk azon, milyen turistaként végigvágtázni egy csendes kis falun, végigjárni a helyi nevezetességek sorát, megismerni a település ízeit, gazdagságát, s ugyanígy ráeszmélhetünk ott élőként, hogy miféle értékek rejlenek a szomszédunkban. Arról viszont kevesebb szó esett, hogy milyen lehet ez a másik oldalról nézve. Pocsajon erre egy egészen különleges példát ismertünk meg.

Balázs Mihály és felesége, Balázsné Kanalas Angéla immár kerek húsz esztendeje foglalkoznak vendéglátással a megyei községben. A Sinka Miska vendégházat viszik, de nem akármilyen módon: aki ide belép, muzsikaszó nélkül biztos nem távozik, na és a gyomra se marad jóféle házi koszt nélkül. A házaspár már ezzel is, de ezen túl is sokféle módon játszik jelentős szerepet a település kulturális életében. Kíváncsiak voltunk, hogy mindez hogyan is alakult ekképpen, Balázs Mihály pedig megosztotta velünk történetét.

Két szerelem borult bimbóba

A házaspár nagy örömmel fogadott bennünket, majd invitált a vendégházba. A házigazda vállára vette fekete tokba csomagolt hangszerét – így már sejthettük, produkcióból sem lesz hiány. A fák árnyékában meghúzódó házban aranyszín stafírung láda fogad. Míg Angéla a fotóriporterünknek mutatja meg a ház minden zeg-zugát, addig Mihálytól megtudjuk, citerázni már gyermekkorában megtanult. Csík István tanítványaként a Pocsaji Diák Citeraegyüttesben játszott 14 éves koráig. Aztán „kinőtte” az efféle hóbortot, tanulni ment, szakmát szerezni. Évek teltek el, dolgozni kezdett és megismerkedett Angélával. Az esküvő ’80-as évek közepén következett, – és mint megtudjuk – ebben az időszakban két szerelem is kibontakozhatott. Mihály nemcsak az ifjú feleség mellett kötelezte el magát, a népzene is szerves része lett az életnek (ezúttal végleg). Ebben pedig nagy szerepe volt az anyósának, Kanalas Józsefnének is, aki – mint kiderült – adatközlő volt, és Bencze Lászlóné dr. Mező Judit, a környék jelentős népdalgyűjtője tőle is temérdek dalt gyűjtött. Összesen mintegy 1200 csodálatos dallam kötődik az anyóshoz, 150 pedig azóta egy gyűjteményes könyvben kapott helyet.