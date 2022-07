Ahogy arról nemrég beszámoltunk, ezüstérmet szerzett az Év Fagylaltja verseny idei kiírásában a debreceni Ladányi Cukrászda Lazy Berry nevű remekműve. Az elismerés kapcsán felkerestük az ötletgazdákat, és az általuk kreált fagyikat is kipróbáltuk.

Erre születtek

Ladányi Krisztina cukrászdinasztia sarja. Mint mondta, édesapja a nagymama garázsában indította el műhelyét, 1985 óta pedig az egyik legjobb nevű cukrászattá nőtték ki magukat. Bár az üzem Szeghalomban van, Krisztina a cukrásziskola után Debrecenben tanult turizmus-vendéglátás szakon, és itt telepedett le mérnök férjével, aki azóta szintén besegít a családnak. Előbb a karácsonyi vásárban értek el sikereket péksüteményeikkel, majd a Nagyerdő szívében nyitották meg saját cukrászdájukat, s azóta is ott tevékenykednek. – Nyáron leginkább a fagylaltok fogynak, de vannak süteményeink, tortáink, limonádéink, és saját készítésű jégkása is kapható – osztotta meg lapunkkal a tulajdonos.

Dörgő Zsófia kanalazza tölcsérbe az ezüstérmes desszertet

Forrás: Czinege Melinda

– Édesapám és édesanyám Szeghalmon vezeti az üzemet, a testvérem bartender és barista, sőt, manapság a pékszakmában is bontogatja szárnyait kovászolt kenyerek, croissant-ok készítésével. Mondhatni, az egész famíliánk ételeket, italokat kreál. Ez persze egy különleges életforma, van, hogy már hajnal 3-4 órakor szállítunk. Fagyasztani pedig éjszaka vagy hajnalban szoktunk, mert ilyenkor nyáron a gépek sem szeretik a 40 fokot. Másabb a napi ritmus, mint egy átlagos családban, de azt vallom, mindent össze lehet hozni, csak akarni kell. Nagy az elhivatottságunk a szakma iránt. Akad olyan időszak persze, amikor besokall az ember, de a kreativitás, a saját ötleteink megvalósítása kárpótol bennünket – fejtette ki.

A döntős trió: a Nagyerdő kincse, a Lazy Berry és a MUM (a háttérben Ladányi Krisztina és fia, Vencel)

Forrás: Czinege Melinda

A beszélgetés közben a három, házi készítésű döntős megkóstolására is jutott idő. A Lazy Berry egy fehércsoki-alapú, levendulás fagylalt, némi ropogós, kekszes csokoládéréteggel, a tetején eperszósszal. Talán nem véletlen, hogy a szakmai zsűri ezt a verziót értékelte eddig legtöbbre a Ladányi-receptek közül. Az országos második lágy ízvilágú fagylalt, halovány levendulás utóíze miatt pedig bátran nevezhető igazi műalkotásnak.

A karamellizált, tejcsokoládés változat, a „MUM” szintén egészen egyedi, idén ez volt a másik olyan fagylalt, mellyel a család versenyzett. A fekete ribizli és a csokoládé ropogós igazi ízbombává változtatja a látványos desszertet.

Versenyhelyzetben

A tavalyi év indulójának, a Nagyerdő kincsének gesztenyés, erdei gyümölcsös íze önmagában is nagyszerű ötlet, a pirított fenyőmaggal azonban igazi klasszikussá vált a fagylaltkedvelők körében. Talán írnunk sem kell, a Ladányi Cukrászda ezzel is döntőbe került. – Meglehetősen nagy érdeklődés mutatkozik iránta, ahogy az idei kettőre is, bár azt gondolom, ez szinte minden díjazottra, döntős fagylaltra igaz. Az ország tortájához hasonlóan az Év Fagylaltja verseny is remek lehetőség ahhoz, hogy valaki kitűnjön a többiek közül. A természetes anyagok használata, a kézművesség ugyanis bárkinek megy, de a versenyen jól szerepelni, az az igazi garancia a minőségre – emelte ki, hozzátéve, úgy véli, nemzetközi megítélést tekintve is jó helyen áll a magyar fagylalt, versenyek szempontjából az élbolyban vagyunk, de nálunk nincs akkora hagyománya a fagyiknak, mint például Olaszországban, vagy a horvátoknál.

– Ha idejön egy külföldi, nem a fagylaltot keresi elsőként. Az ipartestület és a verseny azonban tesz azért, hogy – ilyen értelemben – egyre előrébb lépjenek a készítők. A megmérettetések alkalmával ráadásul megismerkedünk egymással, összehozzák a szakmát. Egyeztetünk, segítjük a másikat, ezáltal nemcsak maga a hazai fagylaltkészítés, de a fogyasztás is egyre jobb minőséget képvisel. Igényesebbé válnak a fagyizni vágyók, és a cukrászdák is felnőnek a feladathoz – összegezte.

PSZ