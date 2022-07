Portálunkon is beszámoltunk már arról a súlyosan beteg kárpátaljai kislányról, akiért például egy debreceni gyógypedagógus is gyűjti a jótékony kilométereket. Klaudia és családja történetét a napokban a BorsOnline mutatta be részletesebben a Remény a Leukémiás Gyermekekért Alapítvány nyomán. Mint írták, a kislány boldog családban élt, édesapja azonban 2020 augusztusában váratlanul elhunyt szívinfarktusban.

Mint arra az édesanya visszaemlékezett, 2021 májusában egy púp nőtt Klaudia nyakára, ezért orvoshoz fordultak.

Később kiderült, hogy rosszindulatú daganat, de akkor már Munkácson, a gyermekonkológián voltunk. Küldtek volna minket Kijevbe, de mivel nem tudok ukránul, nem mentem. Megkerestem Debrecenben a Kőszikla Alapítványt, ahol a kislányommal szállást kapunk, ha nem a gyermek onko-hematológiai osztályon vagyunk

– idézte az anyát a lap.

Forrás: Remény a Leukémiás Gyermekekért Alapítvány

Ő és a kislány két hónappal később Debrecenbe utaztak, ahol a kivizsgálások sora után megerősítették, hogy Klaudia daganatos. A debreceni kórház orvosai szinte azonnal megkezdték kemoterápiás kezeléseket, amire jól reagált, ezért három hónappal később megműtötték. A beavatkozás után tovább folytatódott a kemoterápia, majd októbertől a gyógyszeres kezelés.

– Örültem, hogy vége, és minden jó lesz, élhetjük tovább kis életünket, de 2022 márciusában elkezdett fájni a lába – közölte az anya.

Klaudiára ezután újra kivizsgálások sora várt, ami után kiderült, hogy kiújult a daganat. Újra kemoterápiás kezelések kezdődtek, de a kislány bátran viseli a megpróbáltatások sorát, mindezek ellenére is tud mosolyogni.

Az elkeseredett édesanya most segítséget kér daganatos beteg kislánya kezeléséhez. A család a kezelés miatt nehéz helyzetbe került, de szeretnék, ha Klaudia győztesként kerülne ki élete harcából.

A segtségnyújtás pontos módjairól a BorsOnline cikkében olvashatnak.