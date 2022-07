Az elmúlt hetekben tapasztalt hőséghullám nagyon megviseli az idősek szervezetét, ebben az életkorban már nem úgy működik a szervezet hőszabályozó mechanizmusa, mint a fiatalabbaknak. Az első hőhullám óta hírül adta a tévé, bemondta a rádió, hogy a nagy melegben fokozottabban kell ügyelnünk az idősekre: de vajon hogyan bírják a hőséget az idősotthonban élők?

Forrás: Czinege Melinda

A minap a Pallagi úti idősek otthonában jártunk, ahova a délelőtti órákban érkeztünk. A lakók éppen az udvaron hűsöltek a reggeli után, amikor Nagy Lajosné intézményvezető fogadta a Napló munkatársait. Mint megtudtuk, az intézményben csaknem 325 ellátottal foglalkoznak, akik közül többen kihasználták a délelőtti kellemes időjárást: az asszonyok cseverésztek az épület előtti parkos részen, valamint sokan éppen a reggeli tornaórán vettek részt. Mosolygós arcok fogadtak bennünket, halkan szólt a rádió, a férfiak kártyáztak, míg az asszonyok éppen az otthon udvarán tündöklő virágokról beszélgettek. Nagyon örültek a friss szellőnek, ugyanis nyáron legtöbbször csak a délelőtti órákban tudnak kint lenni a parkban. A nap többi szakában a társalgóban, a nappaliban vagy éppen a szobájukban kell elfoglaltságot találniuk.

Forrás: Czinege Melinda

Nagy Lajosné intézményvezető lapunk érdeklődésére elmondta, a nyári időszakban fokozottan figyelnek az ellátottakra. Kiemelte, bárkinek okozhat egészségi panaszokat, rosszullétet a kánikula, de vannak különösen veszélyeztetett csoportok: ilyenek például a szívbetegségekben és magas vérnyomásban szenvedők. – Az első és legfontosabb, hogy felhívjuk az idősek figyelmét arra, fogyasszanak elegendő mennyiségű folyadékot. Szinte minden asztalon van víz, amit naponta többször cserélünk. Igény szerint mentás vizet is kínálunk az ellátottaknak, és az sem ritka, hogy jeget teszünk a folyadékba – jegyezte meg az intézményvezető. Hozzátette, próbálják megértetni a lakókkal, hogy akkor is igyanak, ha éppen nem érzik magukat szomjasnak, ugyanis óránként legalább egy pohár víz elfogyasztására szükség van. – Több gondozottunk vízhajtó gyógyszereket szed, náluk a napi megszokott mennyiségnél is több folyadékra van szükség – tette hozzá.

Az intézményben laknak olyan ellátottak is, akik néha bemennek a városba ügyet intézni – a délelőtti órákban –, ilyenkor a gondozók mindig felhívják a figyelmüket: vigyenek magukkal folyadékot és kalapot. – A napi életritmust úgy szervezzük, hogy a foglalkozásokat lehetőség szerint az udvaron tudjuk megtartani, majd ebéd után, illetve a csendes pihenőt követően szabadon tudjanak tevékenykedni – fogalmazott Nagy Lajosné. Megjegyezte, az épületben van egy 100 fő befogadására alkalmas légkondicionált helyiség, ahol a lakók beszélgethetnek, tévézhetnek, vagy akár foglalkozásokon is részt vehetnek. – Folyamatosan ellenőrizzük a paramétereket, ha valakinél vérnyomáskiugrást vagy egyéb panaszt észlelünk, akkor hűvösebb helyre visszük, ha pedig nem javul, akkor orvost hívunk – mondta, hozzátéve: tavasszal szokott megemelkedni a kórházi ellátást igénylők száma, nyáron nem jellemző.

Mindemellett szó esett arról, hogy a bent lakók napi ötszöri étkezésben részesülnek, s nyáron különösen odafigyelnek arra, hogy minden egyes nap kerüljön leves az asztalra. Továbbá ügyelnek arra, hogy a melegebb időszakokban a zsírosabb ételekből a megszokottnál is kevesebb készüljön. – A szobákat többnyire úgy tudjuk hűteni, hogy napközben elhúzzuk a sötétítőt és kereszthuzatot csinálunk, továbbá ventilátorokat helyezünk el az épületben. Vásároltunk léghűtő berendezéseket, amiket a fekvő ellátottaink részére alkalmazunk – mondta Nagy Lajosné, majd bemutatta lapunknak az otthon egyes belső tereit. Persze akadtak segítőink is, mint például a 65 éves Bea néni, aki 27 éve él az otthonban. Megmutatta nekünk a szobáját, ahol meglepően hűvös volt, mint ahogyan az épület többi részében is. Bea néni szobájáig haladva találkoztunk több időssel, akik a kanapén ülve beszélgettek, vagy éppen a közös helyiségben szabad foglalkozás keretében labdáztak. – Régen nem volt ennyire felszerelt az intézmény, ma már a hőséget sokkal jobban elviseljük. A légkondicionáló és a ventilátorok sokat segítenek, de az ápolók is odafigyelnek, hogy a reggeli, illetve a késő délutáni szellőztetés ne maradjon el – mondta Bea néni.