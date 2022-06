Sikeresek a hajdúdorogi közfoglalkoztatási programok – ez derült ki a 2021–2022. évi beszámolóból, amelyet a település képviselő-testülete a legutóbbi ülésén tárgyalt és fogadott el. Horváth Zoltán, Hajdúdorog polgármestere azt mondta: az elmúlt időszakban olyan eredményeket értek el a közfoglalkoztatási programok, amelyekre méltán büszkék lehetnek a részt vállalók, mind a foglalkoztatottak, mind a koordinációs személyek.

A programok közül kiemelte az asztaloscsoportot, az abban tevékenykedők munkájának eredményeként ugyanis fapavilonokat helyezhettek el a város több pontján.

Összesen hetet gyártottak mindeddig, ezek egyfajta arculatot adnak a településnek, a helyben megtermelt mezőgazdasági termékeknek. Találkozhatnak vele a járókelők a piac előtti téren, valamint időszakosan a strandfürdő bejáratánál.

Kevesebben vannak már

A polgármester beszélt arról is, hogy ugyancsak közfoglalkoztatási program részeként tavaly mintegy 1000 folyóméter hosszúságban készült el járda, ezzel pedig a lakossági igényekre reagálhatott az önkormányzat. Elmondta, hogy idén 500 méteres szakasz felújítását tervezték, a csökkentésre pedig azért volt szükség, mert kátyúzási feladatokat is ellátnak. Rámutatott, hogy a feladatok összhangba állítása, a szervezés, az átcsoportosítás azért szükséges, mert évről évre kevesebben vesznek részt a közfoglalkoztatási programokban. Az elmúlt években jelentősen csökkent az arány, öt-hét évvel korábban a mostani létszám háromszorosával működtek a programok. A polgármester szerint az, hogy ilyen szempontból a kapacitásaik végesek, örvendetes, hiszen azt jelenti, hogy sokan már az elsődleges munkaerőpiacon helyezkedtek el. Hozzátette ugyanakkor, hogy vannak kötelezően ellátandó önkormányzati feladatok, amelyek a közfoglalkoztatás részeként valósulnak meg, éppen ezért nincsenek könnyű helyzetben.

Van, ami „csak” hasznos

Igyekszünk minél inkább helytállni. Ezzel együtt, ha a mezőgazdasági programra tekintünk, mégis azt látjuk, hogy a lefelé ívelő tendenciák ellenére az eredményeink előremutatóak és felfelé ívelnek

– hangsúlyozta Horváth Zoltán.

Tavaly 25,5 millió forint árbevételre tett szert a város a mezőgazdasági programnak köszönhetően, az összegnek mintegy 90 százaléka a csemegekukorica termesztéséből, a lucernamag előállításából, illetve a lucernabála értékesítéséből alakult, emellett hozott pénzt a kasszába a vöröshagyma, a burgonya és a görögdinnye termesztése, értékesítése is.

Az ülésen szóba került az is, hogy a Hajdúdorogon termesztett kultúrák sora sokkal hosszabb, mint a nyereséget hozó termékeké. A polgármester szerint ez feltétlenül negatív kép, hiszen vannak esetek, amikor a termesztett növények fontosabbak a helyieknek annál, minthogy növeljék az árbevételt. Ilyen többek között a paradicsom, paprika, uborka, bab, borsó, retek, saláta. Ezeket elsősorban a helyi lakosok vásárolják meg, várják a termékeket évről évre. Az önkormányzat viszonylag kedvező áron árusítja a friss, helyben előállított zöldségeket. Nem hoz tehát sok pénzt a konyhára, de a lakosság elégedett lehet, ami szintén fontos az önkormányzatnak. Azon túl, hogy kedvező ez a lehetőség a helyieknek, a saját kert ápolására is felhívja a figyelmet: emlékezteti a lakosságot a közfoglalkozási program jelentőségére, és arra is, hogy igenis érdemes még háznál zöldséget, gyümölcsöt termelni.

