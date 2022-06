A Debreceni Állatkert a kicsengetést követően ismét örömhírrel szolgálhat kecskecsapatának háza tájáról, miután a napokban újabb egészséges gidával gyarapodott az immár tíz utódot számláló állomány. A kis bakgida társaival együtt cseperedik sok közös játék mellett a Vidámpark területén található tágas vadaskertben, ahol a látogatók születésük óta megtekinthetik őket, akár a megújult Kisvasúttal tett körutazás során is. Az intézmény házikecskéi évről évre szaporulattal örvendeztetik meg gondozóikat és a látogatóközönséget, egyszerre ennyi gida azonban rég nevelkedett utoljára a Nagyerdő fái alatt – derül ki az állatkertet üzemeltető Nagyerdei Kultúrpark közleményéből.

Forrás: Debreceni Állatkert

A Debreceni Állatkert alapításától kezdve igyekszik bemutatni nemcsak a nagyvilág megannyi különleges vad állatfaját, hanem azokat a háziasított állatfajtákat is, amelyek városi környezetben nem kevésbé egzotikusnak számítanak. Az állatsimogató legnépszerűbb lakói közé tartozó kecskéket (Capra hircus) nagyjából a juhval egy időben háziasították, így ők az egyik legősibb haszonállatfaj. Elsősorban húsáért és tejéért tartják, de szőrét, szarvát és bőrét is hasznosítják; a világ egyik legfinomabb fonala, a moher például az angórakecske szőréből készül. A macska után a kecske a legönállóbb háziállat, ebből adódóan könnyen vissza is vadulhat, ha elszabadul. Rendkívül jól mászik, egyensúlyérzéke is kiváló; ő az egyedüli kérődző, amely képes fára mászni.