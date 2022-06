Összesen 215 millió forintot nyert el a község a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP Plusz) pályázatán: a forrásból kékinfrastruktúra és kulturális közterület fejlesztését, továbbá a polgármesteri hivatal korszerűsítését végzik el.

Mint mondta, a projektek jelenleg előkészítési szakaszban vannak, a tervek szerint még idén elkezdődnek a felújítási munkálatok, és néhány hónapon belül be is fejezik azokat. A beruházás elindítását többek között a folyamatosan emelkedő építőanyagárak miatt is sürgeti az önkormányzat.

A „Kékinfrasrtuktúra és kulturális közterület fejlesztése Újtikos településen” elnevezésű projekt két önállóan támogatható területre fókuszál. A beruházás részeként 100 millió forint felhasználásával vízgazdálkodási beavatkozásokat végez el az önkormányzat, külterületi csatorna korszerűsítését, valamint a településen kilenc helyszínen meglévő műtárgyak rekonstrukcióját tervezik.

– Helyrehozunk egy romos állapotú hidat. Az építmény támfala mostanra szinte bedőlt a csatornába. A fejlesztés nagyon fontos, hiszen a hídban közművek futnak, továbbá azért is, mert csak ezen a hídon keresztül lehet a Táncsics és a Dózsa utcákat megközelíteni. A fejlesztés alapos előkészítést igényel, úgy kell megoldani az elbontást, hogy maradjon átjárhatóság az utcákra – osztotta meg. Beszélt arról is, hogy a településről kivezetett csapadékvizet most elvezetik a Hódos–Örötvény-csatornába egy körülbelül 40 centiméteres árokmélyítéssel.

Méltó helyet kaphatnak

További 45 millió forintból pedig közösségi teret korszerűsítenek, ez a beruházás a meglévő, Fő utca 11. szám alatt álló Művelődési Ház és Könyvtár épületét érinti. A művelődési ház eddig kihasználatlan, nagy méretű, aljzatbetonos, raktározásra használt tetőterében alakítanak ki olyan közösségi tereket, amelyek a községben működő szervezetek mindegyikét kiszolgálják. Ehhez a munkához külső és belső átalakításokra, berendezésekre is szükség van. A község vezetője elmondta, hogy rendkívüli kormánytámogatás felhasználásával a művelődési házon korábban is végeztek már korszerűsítési munkálatokat. – Nagy öröm volt a település számára minden korábbi fejlesztés is, most pedig végre teljesen befejezhetjük az épület fejlesztését. A településen aktív közösségek vannak. Több mint három évtizede működik a helyi Borockás Néptáncegyüttes, és ismert az Újtikosi Pásztortűz Egyesület munkája is, de alakult tészta- és kölyökklub, továbbá van polgárőrség is helyben. Ezek a közösségek megérdemlik, hogy komfortos tereket használhassanak – részletezte.

Energetikailag rendben lesz

Az elnyert forrás fennmaradó részét – összesen 70 millió forintot – energetikai korszerűsítésre fordíthatja az önkormányzat, az Arany János utcán található hivatal épületének fejlesztését valósítják meg. A projekt részeként a külső határolószerkezetek cseréjét végzik el; továbbá korszerűbb fűtési rendszert alakítanak ki az épületben. A jövőben kondenzációs gázkazán beépítésével, valamint időjárás-követő szabályozóval, napi programozású szobatermosztát felszerelésével segítik az üvegházhatású gázok kibocsátásnak csökkentését a hivatalban. A polgármester szerint a munkálatok nem zavarják majd a mindennapi munkavégzést, és átszervezést sem igényel a korszerűsítés. Az épület megosztásával igyekeznek majd helyet biztosítani az ügyfelek kiszolgálására, ha viszont nem megoldható az elképzelésük, úgy a művelődési házba költözik ideiglenesen a hivatal.

