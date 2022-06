A gyűjtőtől nem tudtunk olyat kérdezni, amire ne válaszolt volna rögvest, sőt egy-egy monológja után nekünk kellett visszakérdezni, hogy világos képet kapjunk a látottakról. Töltényhüvelyek és kitűzők mellett olyan tárgyak is fellelhetőek, amelyek még azok érdeklődését is felkeltenék, akik nem igazán rajonganak a katonai ereklyékért. Szovjet tábori telefonnal, Rákosi korabeli orvosi ládával is találkozhattunk Kevin szobájában. Mindemellett egy második világháborús német katonának a jogosítványát is áttanulmányozhattuk. Egy biztos, aki átlépi az általános iskolás „rejtekhelyének” küszöbét, az nem fog unatkozni. De vajon honnan van ez a sok minden?

Saját múzeumot szeretne

Mint megtudtuk, Kevin nem bíz semmit a véletlenre, folyamatosan bújja a háborús tárgyakkal foglalkozó internetes oldalakat, alkudozik, csereberél, ahogyan az szokás a gyűjtőknél. De ne gondoljuk, hogy csak a webes felületek bújja, egyáltalán nem esik nehezére régiségvásárokon nézelődni, ahol egyébként a legnagyobb szuvenírjeire tett szert ez idáig. Sokan ismerik már őt a piacokon, elmondása szerint nagyon sokat tanul az ottani árusoktól, többek közt ezért is szeret szabadidejében szétnézni a kincsekkel teli vásárokon.

Forrás: Kiss Annamarie

Olyannyira elmélyültünk a beszélgetésben, hogy csak a távozásunk előtt nem sokkal vettünk észre egy igen komoly eszközt Kevin ágya mellett. Nem haboztunk, azonnal megkérdeztük: mit láthatunk az ágyad mellett? – Oh, hát az ott egy szovjet gyártmányú rakétavető – vágta rá a kamasz rezzenéstelen arccal. Ezt követte néhány másodpercnyi néma csönd a részünkről, mire a tizenkét éves megnyugtatásként csak annyit mondott: semmi pánik, hatástalanítva van! Mi tagadás, nekünk sem kellett több: tankot nem láttunk az udvaron, esetleg a garázsban van? – kérdeztük. A választ rögtön rávágta: – Még nincs, de mint tudjuk, ami késik, nem múlik – fogalmazott mosollyal az arcán Kiss-Szabó Kevin, akinek egyik nagy vágyálma, hogy egyszer nyithasson egy kisebb múzeumot imádott katonai kellékeiből.

Kétség sem fér ahhoz, hogy az ifjú gyűjtő komolyan gondolja, amibe belefogott. A közeljövőben a soron következő Kitörés Emléktúrán szeretne részt venni családjával, melynek célja, hogy megemlékezzen azokról a magyar és német katonákról, akik a II. világháborúban két és fél hónapon keresztül hősiesen védték Budapestet és Nyugat-Európát a bolsevik Vörös Hadsereggel szemben.

