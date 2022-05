Az egészségmegőrzésre és az azzal szoros kapcsolatban álló sportra hívták fel a figyelmet a szervezők Hajdúszoboszló déli városrészében május 28-án.

A Galgócz sori játszótér és sportpálya területének adottságait kihasználva fogadták a különféle szűrővizsgálatok végzésére szolgáló sátraknál a Járóbeteg-ellátó Centrum szakemberei az érkezőket. Böcsödi István, az egészségügyi intézmény igazgatója érdeklődésünkre elmondta: a tematika összeállításában előtérbe helyezték korunk jellemző betegségeit.

Reumatológiai, szemészeti, nőgyógyászati, fogászati tanácsadást tartottak a szakorvosok és munkatársaik, sőt háziorvos is vállalta a közreműködést.

Az egészségügyi szűrések között például a belgyógyászati részlegnél vérnyomás- és vércukormérésre lehetett jelentkezni, de az eseményen csoportos gyógytornát is meghirdettek. A központi helyen lévő sátorban egymás után következtek a szakemberek előadásai a drogprevenció, az egészséges táplálkozás, a nőgyógyászati szűrések jelentősége, az újraélesztés, és összességében az egészségmegőrzés témájában.

A sportnaphoz a Hajdúszoboszlói Sportegyesület is hozzájárult több szakosztályával kitelepülve. A gyerekek kipróbálhatták például az íjászkodást, sokan figyelemmel követték az ökölvívás és a nordic walking bemutatókat. Atlétikai ügyességi versenyeket is szerveztek. Nagy sikert arattak most is az egyesület Gimnasztráda-csoportjainak bemutatói.

- Hajdúszoboszló önkormányzata számára kimondottan fontos, hogy a gyermekeknek és a felnőtteknek ilyen módon is legyen lehetőségük sportolni, illetve őrizni az egészségüket – fogalmazta meg a rendezvény lényegét Biró Anita önkormányzati képviselő, az egészségügyi és szociális bizottság elnöke. Ezért is hirdették meg az Összetartó lakosságért Hajdúszoboszló pályázat keretében ezt a nagyszabású eseményt.

Tibai Irma