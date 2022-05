Eddigi életük talán legnagyobb mérföldkövéhez értek a végzős középiskolások, hiszen hétfőn kezdődtek az írásbeli érettségik. A ballagók között van Sólyom Anna, a debreceni Shogun SE kétszeres Európa-bajnok karatékája is, aki izgatottan tekint a rá váró feladatok elébe.

Erről beszélt a Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziumának diákja a Naplónak. – Úgy érzem, hogy jól állok, igyekeztem sokat készülni minden tantárgyra. Leginkább a biológiától tartok, mert emelt szinten írom majd, de most már igyekszem legyűrni a félelmet és csak azt az izgalmat megtartani, ami kell a jó teljesítményhez – mondta.

Az ifjú sportoló sok tapasztalatot szerzett megmérettetések terén, azonban ezúttal kicsit más jellegű kihívás elé néz. – Túlestem már egy nyelvvizsgán és egy előre hozott érettségin is, úgyhogy valamennyire már belekóstolhattam ebbe a világba. Ettől függetlenül most jobban tartok az érettségi hetétől, mintha egy versenyre készülnék – fogalmazott.

Sólyom Anna elárulta, hogy az elmúlt időszakban a tanulás miatt kicsit háttérbe szorította a karatét, de amint túlesik az érettségiken, újult erővel vág bele az edzésekbe.

