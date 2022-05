Az energiaembargó a magyar gazdaságot és a lakosság nagy részét tönkre tenné: ezzel összegezhető a Napló csütörtöki riportja, melyben arra kerestük a választ, hogy mit szólna a a lakosság, ha Magyarországon leállna az orosz kőolajimport.

A nyugdíjas korosztályt drasztikusan érintené, nemcsak a nagyvárosokban, hanem vidéken is – szögezte le habozás nélkül a debreceni Tatárné Ildikó. Férjével értetlenül állnak azelőtt, hogy más országokban nem veszik tudomásul: az orosz kőolaj híján évekbe telne alternatívát találni, és addig valószínűleg ínséges idők, fűtetlen otthonok várnának ránk. Már a jelenlegi üzemanyagárak miatt is vastagabban fog Hamarné Gorzsás Emma ceruzája a kis vegyesboltja árcéduláin. Az asszonynak nem volt más választása, mint árat emelni, és úgy véli, az ennél is drágább üzemanyaggal olyan drága lenne az élelmiszer, amit most a lakosság el sem tud képzelni.

Szijjártó Péter Kazahsztánban is leszögezte: a kormány nem szavaz meg olyan szankciókat, amelyek ellehetetlenítenék az orosz kőolaj és földgáz magyarországi szállítását. Az infrastruktúra helyzetéből fakadóan ez veszélybe sodorná hazánk energiabiztonságát – jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter.

A kisgyermekesek közül is többen felháborodtak, amikor a délutáni órákban az egyik nagyerdőaljai parkos övezetben kérdeztük őket. Ők a nagybevásárlásokat is csak a családi autóval tudják megoldani. Az esetleges 700 vagy akár ezer forintos üzemanyagár esetén is kénytelen lennének tankolni, de köszönik, nem kér abból, hogy a kosztpénz kerüljön a benzintankba. Csató János egy csomagküldő szolgálat munkatársaként és nagycsaládosként nap mint nap szembesül tankolás és a szolgáltatás miatt bekövetkezett árváltozásokkal. Tudja, hogy mivel minden szállításhoz üzemanyag kell, mindenre kihat. – Hogy ez a családok életét pontosan hogyan befolyásolná, azt nem tudni, de egy biztos: súlyos következményei lennének, mert az alapvető élelmiszerek ára is 30-40 százalékkal emelkedne meg – mutatott rá.

