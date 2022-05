A Debreceni Egyetem Szenátusa által létrehozott uDEsia-díj olyan Nobel-díjas vagy azzal ekvivalens elismeréssel rendelkező kutatónak adományozható, aki az egyetem kutatóival, kutatói közösségeivel – az egyetemen művelt bármely tudományterületen – tudományos kapcsolatban van, és vállalja, hogy az egyetem Tudományos Tanácsadó Testületének (Scientific Advisory Board) tagja lesz, és a tanácsadó testület tagjaként segíti az intézmény tudományos színvonalának emelését. A felterjesztett vállalja továbbá, hogy az egyetem hallgatóinak a graduális vagy posztgraduális képzésben tantermi órát ad.

Az elismerést szerdán vehette át a Debreceni Egyetem tudományos rektorhelyettesétől Avram Hershko magyar származású izraeli biokémikus, a haifai egyetem professzora, számolt be a hirek.unideb.hu.

Az ünnepélyes díjátadó ceremónián Tőzsér József, a Debreceni Egyetem mb. élettudományokért felelős ágazatfejlesztési rektorhelyettese bemutatta a Nobel-díjas szakember tudományos életútját. Avram Hershko, a haifai Israel Institute of Technology Rappaport Family kutatóintézetének professzora, valamint a New York University patológiaprofesszora. 2004-ben két kutatótársával, az amerikai Irwin Rose-zal és az izraeli Aaron Ciechanoverrel megosztva kapta meg a Nobel-díjat azoknak a biokémiai mechanizmusoknak az azonosításáért, melyek során az ubiquitin molekulák elkülönítik a leépülésre, pusztulásra ítélt fehérjemolekulákat, majd a sejtek lebontják a számukra feleslegessé váló fehérjéket. Az ubiquitin szabályozó fehérje többféle gyulladásos betegség gyógyítására alkalmas, valamint a csontvelőrák, az Alzheimer-kór és a Parkinson-kór gyógyításában is alapvető szerepet játszhat.

A kémikus szaktekintély a díjátadás előtt egy nappal „Az ubiquitin rendszer szerepe az egészségben és a betegségekben” címmel tartott előadást a Debreceni Egyetem Élettudományi épületében a DE hallgatóinak és oktatóinak.

Avram Hershko az egyetemi portálnak elmondta, hogy

az elismerésnek köszönhetően még szorosabb együttműködést szeretne folytatni a Debreceni Egyetemmel.

- A Debreceni Egyetem az egyik legjelentősebb felsőoktatási intézmény Magyarországon, és Európában is egyre meghatározóbb szerepet tölt be, ezért is nagy megtiszteltetés számomra ez az elismerés. Fontos, hogy a kutatási eredményeinket, tapasztalatainkat megoszthassuk a Debreceni Egyetem szakembereivel, és ennek érdekében folyamatosan kapcsolatban vagyok az intézménnyel. Egyre több izraeli diák tanul a Debreceni Egyetemen, azt gondolom, hogy ez az elismerés újabb utakat nyithat a haifai intézmény és a Debreceni Egyetem közötti együttműködésben is. A kutatói munka nagyon izgalmas foglalkozás, mert általa megismerhetők a természet titkai.

Fontos, hogy a fiatalok érezzék annak jelentőségét, hogy tudományos tevékenységük révén jobbá tehetik a világot

– fogalmazott a professzor.

Avram Hershko | Forrás: unideb.hu

Csernoch László, a Debreceni Egyetem tudományos rektorhelyettese hangsúlyozta: fontos, hogy a Debreceni Egyetem által kitüntetettek köre világszerte elismert szakemberekkel, Nobel-díjasokkal bővüljön, hiszen ők nagy mértékben segíthetik az intézmény nemzetközi megítélését.

Hershko professzor személye garanciát jelent arra, hogy a Debreceni Egyetemen zajló biokémiai kutatások magasabb szintre érjenek. Jelentős tudományos sikereket lehet majd elérni a jövőben azzal, hogy a Debreceni Egyetem együtt dolgozhat a professzor saját laboratóriumával

– mondta el a DE tudományos rektorhelyettese.

A 2019-ben alapított kitüntetést eddig két Nobel-díjas szaktekintély kapta meg az intézménytől: Stefan Hell német fizikus, a göttingeni Max Planck Biofizikai Kémiai Intézet igazgatója, valamint Ariah Warshel izraeli-amerikai biokémikus, az Amerikai Tudományos Akadémia és a brit Királyi Kémiai Társaság tagja, valamint a svéd Uppsala Egyetem tiszteletbeli doktora volt.