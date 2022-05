- A magyar állami erdészeteknek egyik legfontosabb feladata, hogy a természetet szeretetét erősítse bennünk. A koronavírus-járvány is megmutatta, mennyire szüksége van az embereknek a természet közelségére, ami – az ember alkotta környezettel ellentétben – sűrűn változik. Másképp fest télen és nyáron, vagy épp eső után – fogalmazott Nagy István agrárminiszter, aki hangsúlyozta: fontos, hogy örökségünket megőrizzük, ápoljuk és továbbadjuk a jövő generációinak. Ennek is a jelképe a most megújult Zöldház.

- Volt egy fantasztikus vadászati világkiállítás Magyarországon, ami olyan hírét vitte a magyar vadásztársadalomnak, ami valóban méltó és igazodik hozzánk – emelte ki Tasó László, a térség országgyűlési képviselője. A honatya köszöntőjében méltatta az erdészet munkáját, amely megőrizte az 1989-ben épült vadászház klasszikus jegyeit, miközben egy modern szálláshellyé alakította.

Örülök annak is, hogy a Nyírerdő is kezdi nyitni kapuit, hiszen húsvét óta van egy szép turistaút is a Gúthi-erdőben.

Arra bíztatom az erdészet vezetését, hogy ebből legyen még több, hiszen ez a kincs mindannyiunké. Szeretnénk továbbadni, gyarapítani úgy, hogy mindenki örömét lelje benne, aki erre jár, elsétál, vagy éppen csak bekéredzkedik. Mert ezt a szépséges tájat látni kell – fogalmazott.

Forrás: Molnár Péter

- A Nyírerdő Zrt. Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 61 ezer 500 hektár állami tulajdonú erdőterületet kezel. A Gúthi-erdő több mint 5 ezer hektáros erdőtömb, az Alföld egyik legnagyobb kiterjedésű összefüggő erdeje. Alföldi, gyönyörű, világos tölgyes maradványfoltokat, és a Nyírség legszebb, legnagyobb fatömegét adó akácállományt foglalja magában, benne a világhírű dámszarvas-állománnyal – ismertette beszédében Szalacsi Árpád vezérigazgató.

- A Zöldház az elmúlt években elavulttá vált, az üzemeltetése gazdaságtalan lett. Ezért döntöttünk úgy, hogy megújítjuk az épületet. Ennek nyomán öt szobában és a két apartmanban összesen 14 vendéget tudunk színvonalas körülmények között elhelyezni – emelte ki a most átadott beruházással kapcsolatban.

BS