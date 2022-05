A tavaszi szeszélyes időjáráshoz nehéz hozzászokni, de a gyakori esőzéseknek vannak pozitívumai is. Amellett, hogy a mezőgazdaság sikerességének elengedhetetlen része a csapadék, a felhők felszakadozása után nekünk is érdemes kémlelni az eget, mert ilyenkor gyakran belefutni egy-egy szép szivárványba. Így volt ez hétfőn is, és ahogy arról egy friss poszt árulkodik, Barcsa Lajos alpolgármesternek is sikerült megörökíteni az égi tüneményt.