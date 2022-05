– Május utolsó vasárnapja 1917 óta a magyar hősök emléknapja, amikor fejet hajtunk az I. és a II. világháború hősi halottainak, katonai és polgári áldozatainak emléke és mindazok előtt, akik a magyarság ezer esztendeje alatt fegyverrel vagy fegyvertelenül a vérüket ontották, életüket kockáztatták vagy áldozták Magyarországért – hangsúlyozta az MH 5. Bocskai István Lövészdandár megbízott parancsnokhelyettese a magyar hősök emléknapja alkalmából megtartott pénteki ünnepségen, a Debreceni Honvédtemető és Hősök Temetőjében.

Varga István alezredes, a MH 5. Bocsai István Lövészdandár megbízott parancsnokhelyettese

Forrás: Molnár Péter

Varga István alezredes kijelentette: arra a sok ismert vagy ismeretlen hősre emlékezünk, akik fontosnak tartották a haza iránti elkötelezettséget, hűséget, bátorságot, és fontosabbnak tartották a magyar nép szabadságát és függetlenségét még a saját életüknél is. Mint felidézte, a debreceni katonák is minden évben összegyűlnek emlékezni a halottaikra, akik közül kettőt testközelből is ismertek. A 2011-ben bekövetkezett elvesztésüket emléktábla őrzi a mauzóleum falán.

– Az elmúlt években és napjainkban is többször bebizonyosodott, hogy a béke és a biztonság, amelyre mindenki vágyik, mennyire törékeny és gyorsan elveszíthető – mutatott rá Varga István.

A béke és a biztonság tehát nem magától van, hanem nagyon sok embernek kell tennie érte. A Bocskai-dandárnak az is feladata, hogy ezt a gondolatot átadja a következő generációknak. Az emléknapnak ugyanakkor az is az üzenete, hogy a hazaszeretet ad garanciát a megmaradásunkra

– húzta alá a szónok.

Csákvári Sándor, az „Elfeledett Emlékezet” Háborús Kegyeleti Kutatócsoport kutatásvezetője

Forrás: Molnár Péter

Kétezres veszteségtár

Csákvári Sándor, az „Elfeledett Emlékezet” Háborús Kegyeleti Kutatócsoport kutatásvezetője az eseményen emlékeztetett a jelmondatukra, amelynek az a lényege, hogy soha senkit nem hagynak hátra, s ha kell, akár 100 év múltán is érte mennek. A kutatócsoport tagjai a mai Hajdú-Bihar megye minden településén feltárást végeztek, s közreadták a megye földben nyugvó háborús örökségét. A feltáró munkát magánszemélyek kezdeményezték, majd mindez gyorsan országos közüggyé fejlődött. Elmondta továbbá, hogy hiszi és vallja, hogy minden ország köteles elszámolni az áldozataival. Ennek jegyében több településnek is segítettek a nagy háborús vagy a II. világháborús személyi veszteségeik feltárásában is.

Beszéde végén közgyűjteménybe adta át a komoly kutatómunka és hosszú időráfordítás eredményeként elkészített „Debrecen város nagy háborús személyi veszteségi adattárát”, melyet a Nemzeti Levéltár Hajdú-Bihar Megyei Levéltárának levéltárosa, Kovács Gergely vett át. A debreceni vonatkozású, helyben született vagy más okból itt illetékes hősi halottak adattára megközelítőleg kétezer személyt, adatsort tartalmaz.