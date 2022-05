A nemzeti parkok és a tájvédelmi körzetek egy része minden országban a rádióamatőrök számára fontos flóra-fauna sorszámmal van jelölve. A rádióamatőrök figyelik és keresik azokat a társaikat, akik egy-egy ilyen körzetbe elutazva (rádiós nyelven kitelepülve) forgalmaznak, s úgymond aktiválják a körzetet. Kovács István 10 éve szervez kitelepüléseket a hazai és külföldi területek aktiválására. Az ötletet 2009-ben a Függetlenségi Nyilatkozat 160. évfordulójához kapcsolódó alkalmi hívójellel megtett országjáró túrájuk adta. Ekkor voltak Romániában is a világosi síkságon a fegyverletétel helyszínén rádiózni. Az első hazai helyszínük 2010-ben a Hevesi Füves Puszták TK volt, de jártak Romániában az Apuseni Nemzeti Parkban és Borsabányán is. Az elmúlt évben a Mátrában és a Bükkben jártak.

Forrás: ha0ka.hu

Évente általában két kitelepülésük van, tavasszal és ősszel. A kezdeti 8-10 után ma már 20-25-en gyűlnek össze, s többen a családjukkal mennek. A rádiózás mellet jut idő az adott környék nevezetességeinek megtekintésére és túrázásra is. A mostani helyszín a Tiszatáj Udvarház Látogatóközpont, ami Kesznyétentől 2 kilométerre található. Kovács Istvántól a Napló azt is megtudta, hogy a csapat magját évek óta a Rádiós és Szabadidő Klub - Debrecen, valamint a Püspökladányi Regionális Rádiós Sport Klub tagjai adják, de vannak résztvevők az ország több körzetéből, például Nagykozárból is. Sőt, 2021-ben a romániai Nagybányáról és szlovákiai Rozsnyóról is érkeztek rádióamatőrök.

HBN