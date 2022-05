A Debreceni Honvéd Olasz Focisuli (DHSE-Olasz Focisuli) szakosztálya olasz és lengyel társegyesületek képviselőivel találkozott csütörtök délután. A küldöttséget Pajna Zoltán, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat elnökének vezetésével fogadták a Megyeháza Bocskai termében. A debreceniek hazai és külföldi partnerek segítségével évek óta többször is bekapcsolódtak már az Erasmus+ projekt programjaiba. Egy olasz pályázó a DHSE–Olasz Focisulit, valamint egy lengyel egyesületet kért fel nemzetközi társkoordinátorának.

A program magyar nyelvre lefordítva az „Aktív időskor, aktív fejlődés” nevet kapta, amely során olasz, magyar, lengyel – idősekkel is foglalkozó – szakemberek többek között önkormányzatokkal, szakértőkkel, orvosokkal, ápolókkal is találkoznak tapasztalatcsere céljából. A küldöttségek mindhárom országba ellátogatnak, hogy megismerjék azokat a jó gyakorlatokat kiemelten a sport és a kultúra területén, amelyeket átvehetnek, majd beépíthetnek a saját metódusokba.

Forrás: Molnár Péter

A megyeházán előbb Hegedűs Gábor, a DHSE-Olasz Focisuli utánpótlás igazgatója köszöntötte a vendégeket. – Debrecen sokat tesz az idősekért, az idősek egészségéért. Nemcsak szakmai, hanem kulturális, és gasztronómiai érdekességeket is tartalmaz az a program, amelyeket a vendégeknek összeállítottunk. A küldöttség tagjai megismerkedtek a cívisváros sport adottságaival, de ellátogatnak majd Hortobágyra, később pedig a Parlamentben is fogadják a vendégeinket – ismertette a szakember.

Antonio di Muscianot, az Abruzzo Ontario régió szövetségének vezetőjét régi ismeretség fűzi Hegedűs Gáborhoz. Az olasz szakember nem titkolta, örömmel látta, hogy az alatt a három év alatt is - mióta legutóbb Debrecenben járt -, mennyit fejlődött, szépült a cívisváros.

Forrás: Molnár Péter

Renata Piwko-Wolny, a wroclaw-i lengyel Grupa z Pasja képviseletében szólt a megjelentekhez. –Mi az időseknek szervezünk olyan programokat Lengyelországban, ami aktívvá teszi őket, leginkább sporttal, mozgással kapcsolatos programokat szervezünk. Két klubunk is van helyben, de a városban legalább 50 ilyen társulás létezik, aki segítik a szépkorúakat. Hétköznap tartjuk ezeket az összejöveteleket, amelyeken szakemberek is részt vesznek segítve a rászorulókat. Fontosnak tartom, hogy a fiatalabb korosztályokat is bevonjuk az aktivitásba, de más klubokkal is keressük az együttműködés lehetőségét – fogalmazott.

A fogadáson Pajna Zoltán, a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés elnöke is üdvözölte a vendégeket. Elmondta, jelenleg tíz olyan nemzetközi programja is van a megyei önkormányzatnak, amelyet más országokkal együtt valósít meg. – Egy-egy projekthez amikor partnereket keresünk, az elektronikus levelezés alkalmával nem lehet teljesen felmérni mindent és mindenkit, ezért jelentősek ezek a személyes találkozások, mert ekkor ismerhetjük meg egymás személyiségjegyeit. Fontos, hogy meglegyen az összhang, az akarat és elhatározás egymás megismerésére, ki kell alakulni annak a jó kapcsolatnak, amikor egymás szemébe nézve látjuk a másik egyenességét. Igyekeztünk színes, és hasznos programokkal kedveskedni a delegációnak, hogy megismerhessék a megyét és szűkebb környezetünket – mondta el az elnök, aki ezt követően egy videófilm és diák segítségével mutatta be a megyét és adottságait a vendégeknek.

MSZ