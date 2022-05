A szakember előzetes becslése szerint a kár értéke sokmilliós, amely az épület- és a késztermékkárból tevődik össze. Petis László arról is tájékoztatott, hogy van biztosításuk, látogatásunkkor már várták a kárszakértőket is. A „hogyan tovább”-ról a menedzser úgy fogalmazott, hogy most a legfontosabb a kármentés, valamint az, hogy megnyugtassák és kiszolgálják a partnereiket, végfelhasználóikat.

Hétfőn délután már újraindították a gyártást, és az is céljuk, hogy a hetven dolgozójukat megtarthassák, és velük együtt tudjanak kikászálódni a bajból. Közben kiderült az is, hogy a korábbi feltételezésekkel és sajtóhírekkel ellentétben nem gázpalackok, hanem porral oltó készülékek robbantak fel a hétfői tűzben.

Vízágyút is bevetettek

A helyszínen Papp-Kunkli Nóra főhadnagy, a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője érdeklődésünkre úgy összegzett, hogy a tűzoltást hétfőn este fejezték be az egységek, aztán az utómunkáké volt a főszerep. Mint ecsetelte, ilyenkor a területet erőgépekkel átforgatják, és az izzó részeket eloltják. A katasztrófavédelem műveleti szolgálata elvégezte a tűzeseti helyszíni szemlét, ugyanakkor a tanúmeghallgatások is megtörténtek. A raktárterület környékén mintegy tíz ember dolgozott, ők elmondták a vizsgálóknak, hogy mit tapasztaltak. A szakemberek mindemellett a tűz terjedését is vizsgálják, és az égésnyomok alapján azt is beazonosítják, hogy hol keletkezhetett.

Kérdésünkre a szóvivő azt is felidézte, hogy Hajdú-Bihar megyéből összesen 61 tűzoltó vett részt az oltásban, s nemcsak hivatásosak, hanem a debreceni önkéntesek is segítettek. Kivonult a katasztrófavédelem mobil laboregysége, a Hajdú és a Szabolcs megyeiek is.

A helyszínen és a környező utcákban mértek, abban a magasságban, ahol az emberek is tartózkodtak, ám nem mértek olyan anyagot, ami miatt elzárkóztatásra, kitelepítésre vagy kiürítésre lett volna szükség.

A lángokat 13 vízsugárral oltották, de habosított vízsugárra is szükség volt, sőt, vízágyút is bevetettek a tűzoltók a tetőszerkezet oltásához. Ehhez magasból mentőt is használtak: létrán keresztül oltották, illetve próbálták visszaoltani a két területet.

Összességében sajnos az állapítható meg, hogy leégett a tűz keletkezési helye, az 500 négyzetméteres csarnok, továbbá mellette megsemmisült egy csaknem 400 négyzetméteres épület, valamint a környezet is, körülbelül 2000 négyzetméteren. Óriási öröm az ürömben azonban, hogy személyi sérülés nem történt.

Vass Attila