Folyamatban van az intézményakkreditációs eljárás a Debreceni Egyetemen, amelynek keretében az intézménybe látogatott a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (MAB) delegációja.

A küldöttség az egyetem minőségirányítási tevékenységéről tájékozódott.

A Debreceni Egyetemen folyó akkreditációs eljárás célja, hogy feltárja: az intézmény minőségbiztosítási rendszere megfelel-e a nemzetközi előírásoknak, nyomon követi-e az általánosan érvényes ESG 2015 (Standards an Guidelines For Quality Assurance In The European Higher Education Area) sztenderdeket, amelyek alapján hosszútávon is fenntartható a minőségi oktatás. Az elmúlt napokban a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság tizenhat főből álló Látogató Bizottsága érkezett a Debreceni Egyetemre, és három napon keresztül hatvannégy interjúcsoporttal, mintegy 300 egyetemi polgárral (oktatók, hallgatók, oktatást-kutatást kiszolgáló egyéb szervezeti egységek dolgozói) és az egyetemmel együttműködésben álló partnerszervezetek képviselőivel folytatott beszélgetést.

Bartha Elek oktatási rektorhelyettes a hirek.unideb.hu-nak elmondta: a találkozó célja az volt, hogy a bizottság tagjai a korábban benyújtott intézményi önértékelési jelentés kiegészítéseként objektív képet kapjanak az egyetem minőségirányítási tevékenységéről. A delegáció tagjai a szakmai munka mellett a Debreceni Egyetem infrastruktúrájával, legújabb fejlesztéseivel is megismerkedtek, így megtekintették a DE Innovációs Központját, a Learning Centert és a nemrég felújított Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtárat is.

Az intézményakkreditációs eljárást öt éve folytatta le utoljára a MAB, a Debreceni Egyetem alapvető működéséhez elengedhetetlenül szükséges engedélyt 2018-ban adták ki, és 2022 decemberéig érvényes.