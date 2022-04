A pásztorok életének egyik kiemelkedő eseménye volt Szent György napja, e napon hajtották ki az állatokat téli szálláshelyükről. Erre a hagyományra emlékezve az ünnep során a hortobágyi pásztorokkal és állataikkal ismerkedhetnek az érdeklődők.

A Szent György-napi Kihajtási Ünnep és Kézműves Vásár, Világörökségünk, a Puszta napja szombaton 14 órakor a Hortobágyi Nonprofit Kft. rackajuhainak Kilenclyukú hídon való áthajtásával kezdődik.

Megtekinthető lesz a hatos szürkemarha- és a ritkaságszámba menő négyes bivalyfogat is, valamint a lovas fogatok. A régi számadói rendszer hagyományai szerint a megbízott számadók bemutatják a kezük alá adott állományt, dolgozókat, szaporulatot, illetve az elmúlt időszak eseményeit. Tisztelegve a régi pásztorok előtt Hortobágy Örökös Pásztorait is köszöntik. A rendezvény zárásaként csikós- és pusztaötös-bemutató is lesz.

A nap folyamán a Pásztormúzeum előtti téren a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság mobil kiállítással, természetismereti játékokkal várja a látogatókat, ezentúl kitelepül a Herman Ottó Intézet, a Magyar Madártani Egyesület, valamint a Szárnyalló népi játékok csapata. A Vásártéren egész nap kézművesvásár, bográcsos ételek, vásári hangulat fogadja a kilátogatókat. A hortobágyi programok ingyenesen látogathatók.

HBN