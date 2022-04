A Debreceni Egyetem Klinikai Központjában új érzéstelenítési eljárást alkalmaznak a pajzsmirigyműtéteknél – adta hírül az unideb.hu. Ez azt jelenti, hogy az operáció alatt a beteg szedált, de éber állapotban van, kommunikálhat a műtétet végző orvosokkal. Az új módszerrel végzett beavatkozás a betegnek kevésbé megterhelő, mivel nem kell számolni az altatás esetenként előforduló kellemetlen utóhatásaival, illetve az intubáció lehetséges nehézségeivel.

A Debreceni Egyetem Klinikai Központjában a nyaki érműtéteket már több mint 10 éve helyi érzéstelenítésben végzik, az eljárás ultrahangvezérelt változatát pedig 5 éve vezette be az intézményben Gyöngyösi Zoltán aneszteziológus. Az ultrahangvezérelt regionális anesztézia pajzsmirigyműtéteknél való alkalmazásáról egy tudományos kongresszuson hallottak a debreceni szakemberek, akik aztán meg is tanulták a módszert.

– Győry Ferenc sebész kollégámmal az Országos Onkológiai Intézetben Zelenai Ferenc aneszteziológustól és Lévay Bernadett sebésztől sajátítottuk el az új eljárást. Szakmai fejlődésünket Fülesdi Béla professzor, az Aneszteziológiai Klinika igazgatója, illetve Tóth Dezső tanár úr, a Sebészeti Klinika vezetője mindenben támogatta – nyilatkozta az egyetemi portálnak Gyöngyösi Zoltán, a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika szakorvosa.

Pajzsmirigyműtéteknél már nem minden esetben van szükség altatásra, a beteget nem kell intubálni, géppel lélegeztetni, mély narkózisban operálni. Az új érzéstelenítési eljárásnak köszönhetően éber állapotban is fájdalommentesen végezhető el a beavatkozás. Ultrahangvezérelt regionális anesztézia alkalmazásával csak a megfelelő idegeket blokkolják, érzéstelenítik azon a területen, ahol a műtét történik.

– A pajzsmirigy-eltávolításnál a nyaki idegfonat kétoldali felszínes blokádját végezzük el, ami lehetővé teszi a terület fájdalommentes megközelítését. Ezt kiegészítjük azzal, hogy a pajzsmirigytok alatti hézagot is feltöltjük érzéstelenítőszerrel, ami a pajzsmirigyet is érzéketlen állapotba hozza. Ez az eljárás segítség a sebésznek is, hiszen a folyadék a pajzsmirigytokot elemeli a környezettől, így az jobban látható, könnyebben preparálható – fejtette ki Gyöngyösi Zoltán.

– A pajzsmirigyműtét egyik legfontosabb lehetséges szövődménye a hangszalag átmeneti vagy végleges bénulása, mely rekedtséget okoz. Ez szerencsére nagyon ritkán fordul elő a gyakorlatunkban. A regionális anesztéziában végzett műtét alatt a beteggel történő beszélgetés során folyamatosan tudjuk ellenőrizni a hang változását, vagyis azt, hogy hangszalagokat beidegző ideg közelébe kerültünk, így a sérülése elkerülhető – ismertette Győry Ferenc adjunktus, a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Sebészeti Klinika szakorvosa.

A műtétnél gyakorlott sebészre van szükség, az éber állapotban lévő betegek mozdulhatnak, akár nyelhetnek is, ekkor a pajzsmirigy 2-3 centit is elmozdulhat. Erre pedig az operáló orvosnak gyorsan és pontosan kell reagálni. Az új eljárás egyik előnye, hogy kevésbé megterhelő a betegeknek.

– Az operációt követően nem jelentkeznek az altatás miatti lehetséges mellékhatások, például hányinger, hányás. Emellett a páciensek a műtét után sokáig nem éreznek fájdalmat, kevesebb fájdalomcsillapítóra van szükségük, az operáció során elvégzett idegblokád ugyanis hosszú ideig, akár 10-14 órán át is megmarad. Mindemellett a betegek rövid időn belül ihatnak is – hangsúlyozta Gyöngyösi Zoltán.

A regionális pajzsmirigycentrumként működő Sebészeti Klinikán évente 550-600 pajzsmirigyműtétet végeznek. Az új eljárás azonban nem mindenkinél alkalmazható.

– Bonyolultabb eseteknél, extrém nagy struma esetén, vagy ha a struma a mellkas felé is kiterjed, vagy előrehaladott rosszindulatú daganat eltávolításakor továbbra is altatásban végezzük a műtétet. Természetesen akkor sem alkalmazzuk az új eljárást, ha a beteg nem szeretné – tette hozzá Győry Ferenc.

Győry Ferenc és Gyöngyösi Zoltán elmondta, hogy a regionális anesztéziában eddig elvégzett operációkkal a betegek elégedettek voltak, amiben jelentős érdeme van a jól felkészült, megfelelő odafigyeléssel dolgozó csapatnak, orvosoknak és műtői asszisztenseknek. A cél az, hogy egyre több debreceni szakember sajátítsa el az új módszert.