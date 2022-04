Pocsaj önkormányzata közbeszerzést írt ki 100 négyzetméteres termelői piac építésére – olvasható a Közbeszerzési Értesítő április 13-i számában. Az épületben az őstermelői árusítóhelyeket három sorban, rögzíthető, de mobilasztalokon helyeznék el, így lehetővé téve későbbiekben a variálható elrendezést.

A vásárlók részére akadálymentesített közlekedősávot kell biztosítania a kivitelezőnek.

Kialakítanának továbbá egy úgynevezett hátsó épületrészt is, ahol az irodákat helyeznék el, valamint egy 10 állásos parkolót is személygépjárművek részére, sőt egy 10 állásos kerékpártárolónak is helyet kell kapnia. Arról is beszámolnak a leírásban, az épület kialakítása során alapvető cél, hogy a jelenleg nyitott piactérként használt telken részben fedett épületben működjön az őstermelői piac.

Az önkormányzat az ajánlatokat április 28-ig várja.

CH